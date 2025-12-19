AEMET avanza una Navidad fría y lluviosa, tras un fin de semana invernal, con nieve, lluvia y máximas de -8ºC en centro

Archivo - Dos personas abrigadas en una calle del municipio de Pedrafita do Cebreiro, 13 de diciembre de 2023, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La llegada del invierno astronómico, que comenzará este 21 de diciembre a las 16:03 horas peninsular, estará acompañada de borrascas y frentes que traerán lluvias en gran parte del país, así como nevadas, tanto en zonas de montaña como en cotas más bajas, y un acusado descenso de las temperaturas, con máximas de -8ºC en el centro peninsular previstas para este domingo, como ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que prevé que el inicio de las fiestas navideñas esté marcado por el frío.

Por días, este viernes el paso de un frente dejará precipitaciones en amplias zonas del territorio, especialmente en áreas del norte y oeste peninsular. Estas lluvias serán abundantes en el Cantábrico oriental y norte de Extremadura. Asimismo, la cota de nieve bajará hasta unos 1.200-1.400 metros y, en principio, las lluvias no llegarán al sureste de la Península. Además, habrá descensos en las temperaturas diurnas.

El sábado, la jornada estará marcada por la inestabilidad debido a la llegada de un nuevo frente a España. Así, habrá chubascos repartidos por buena parte del territorio que serán localmente fuertes en Baleares, Cataluña y también en Galicia.

Mientras, en las montañas de la mitad norte nevará y bajará la cota hasta unos 800-900 metros, por lo que también podrán verse copos de nieve en zonas más bajas, especialmente en zonas de la meseta norte próximas a las montañas, mientras que las temperaturas serán un poco más bajas.

Para el domingo, una borrasca traerá precipitaciones en prácticamente todo el país. Estas lluvias serán menos probables en el Mediterráneo, aunque no se descarta que llueva en esta zona. Las precipitaciones serán más abundantes en Galicia, Pirineos y Andalucía.

En cuanto a la nieve, el portavoz ha señalado que no solo estará presente en zonas de montaña, sino en áreas más bajas, ya que la cota de nieve bajará hasta unos 700-800 metros en el noroeste peninsular, por lo que podría nevar en la meseta norte, en especial en la zona oriental de Castilla y León.

En el resto del territorio, la cota de nieve "tampoco estará mucho más alta", en torno a unos 1.000 metros, por lo que Del Campo ha recomendado consultar el estado de las carreteras, ya que la nieve podría afectar al tráfico rodado.

Respecto a las temperaturas, se espera un descenso en buena parte del país, con heladas en el norte y centro peninsular y con ambiente frío también durante las horas centrales del día. Por ejemplo, en buena parte de Castilla y León las temperaturas máximas quedarán por debajo de 6ºC y en la zona centro estarán por debajo de los 8ºC.

De cara al lunes, Del Campo ha avanzado que continuará el paso de frentes asociados a borrascas por lo que el tiempo será "inestable". Serán probables los chubascos en amplias zonas del territorio, dispersos ocasionales, por lo que las precipitaciones no serán "tan abundantes" como las del domingo. Las más intensas se darán en Galicia, en zonas de montaña del sur y sobre todo en Baleares y en Cataluña, donde localmente podrán ser fuertes.

Además, volverá a nevar en zonas de montaña y áreas más bajas. Así, en las primeras horas del día la cota se situará en torno a 500-800 metros en el norte y en torno a 800-1.000 metros en el sur, pero tenderá a subir a lo largo del día. Por ello, el portavoz recomienda consultar el estado de las carreteras, ya que volverá a nevar en zonas bajas.

En cuanto a las temperaturas nocturnas, no cambiarán demasiado y se esperan heladas en el norte y en el este de la Península, mientras que las temperaturas diurnas no variarán mucho, salvo en el Mediterráneo, donde bajarán.

Por ejemplo, en ciudades como León, Palencia o Ávila podrán bajar hasta 4-5ºC bajo cero, con temperaturas diurnas por debajo de los 5ºC en la meseta norte y un ambiente "bastante frío". Respecto a la zona del Mediterráneo, ciudades como Valencia o Barcelona no pasarán de 13ºC.

De cara a los siguientes días, el portavoz ha avanzado que es probable que el martes llegue una nueva borrasca con precipitaciones en amplias zonas de la Península, menos probables en el área mediterránea y con una cota de nieve más alta que en días previos, por la llegada de aire atlántico más templado que traerá una subida de temperaturas.

Sin embargo, esta subida será "pasajera", ya que, para el día de Nochebuena, lo más probable es que vuelvan a descender las temperaturas, al igual que para el día de Navidad, cuando se esperan heladas en el este peninsular, que en días siguientes podrían extenderse a amplias zonas del interior.

En cuanto a las precipitaciones, Del Campo ha indicado que, aunque hay incretidumbre para los días de Nochebuena y Navidad, podría llover esos días en zonas del norte, centro y este de la Península, también en Baleares, con nevadas en zonas de montaña, sin que se descarten en áreas más bajas en zonas de páramos del este peninsular.

Por otra parte, durante los próximos días, en Canarias soplarán vientos del norte y del nordeste con intensidad, que arrastrarán nubes al norte de las islas con posibles lluvias en ese sector de las más montañosas. Mientras, las temperaturas no experimentarán grandes cambios y serán suaves.

EL AÑO SE DESPIDE CON FRÍO

De cara a la semana de 22 al 28 de diciembre, AEMET ha avanzado que llegarán masas de aire frío que provocarán un descenso de las temperaturas. Así, el ambiente será "plenamente invernal", con valores por debajo del promedio normal para esta época del año. Además, es probable que llueva en amplias zonas del territorio, en especial en el tercio oriental peninsular y Baleares, con nevadas tanto en las montañas como también en zonas a menor altitud.

Para la semana del 29 de diciembre al 4 de enero, aunque aún con incertidumbre, también sería fría, con temperaturas por debajo de lo normal en todo el país. Además, se volverán a registrar lluvias y nevadas en zonas del sur y este peninsular, así como en los dos archipiélagos. No obstante, AEMET ha puntualizado que este pronóstico podría variar "notablemente" en futuras actualizaciones.

Asimismo, entre los días 5 y 11 de enero podrían continuar las bajas temperaturas en zonas del este y sur peninsular, aunque la incertidumbre al respecto es "muy elevada" y no hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones.