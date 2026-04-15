AEMET avanza que la semana acabará con lluvias escasas, acotadas a Galicia, y más de 25ºC en todo el país

Archivo - Dos mujeres en el paseo marítimo de la playa de Sanxenxo, a 4 de junio de 2021, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia, (España). - Beatriz Ciscar - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La segunda mitad de la semana estará protagonizada por un tiempo anticiclónico y estable, con lluvias en líneas generales escasas y acotadas a puntos de Galicia y a algún chaparrón en zonas de montaña, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En este marco, lo más destacado será el progresivo ascenso térmico. De cara al viernes y fin de semana podrán superarse los 30ºC en zonas del sur y del nordeste peninsular y no se descarta que localmente se alcancen o superen los 32ºC. "Hablamos, por tanto, de temperaturas más propias del mes de junio que de abril y que podrían prolongarse hasta, al menos, comienzos de la próxima semana", señala.

En líneas generales, Del Campo explica que este miércoles va a ser una jornada de cielos poco nubosos salvo en Galicia y las comunidades cantábricas, donde habrá nubes y lluvias débiles, algo más abundantes en el oeste de la comunidad autónoma gallega. Además, las temperaturas diurnas subirán notablemente, sobre todo en el este peninsular. De este modo, se superarán los 22ºC en amplias zonas del territorio y se alcanzarán registros muy próximos a los 30ºC en Murcia y Sevilla.

El jueves será una jornada similar, con tiempo muy estable y apenas lluvias, si acaso cuatro gotas en puntos aislados de Galicia por la mañana. A su vez, también continuará el ascenso térmico general, que provocará que los termómetros alcancen más de 24 o 25ºC en muchos puntos del país. Sólo se registrarán descensos en el extremo sureste. "Hablaremos ya de temperaturas entre 5 y 10ºC superiores a las habituales para estas fechas en la mayor parte del interior. De hecho, Sevilla probablemente supere los 30ºC", señala el portavoz de AEMET.

MÁS DE 32ºC EN SEVILLA

De nuevo, el viernes será una jornada con tiempo estable. Además, habrá nubes altas y en zonas de sierra podrán crecer nubes de evolución. En este sentido, no se descarta algún chaparrón aislado. Al margen de ello, proseguirá el ascenso térmico tanto en las máximas, que superarán los 25ºC en numerosos puntos; como en las mínimas, que rondarán los 12 a 14ºC en amplias zonas del sur peninsular. Por ejemplo, Zaragoza, Huelva y Badajoz rondarán los 30ºC, mientras que en Sevilla se podrían superar los 32ºC.

De cara al fin de semana, Del Campo ha avanzado que continuará una situación similar. Por esta parte, la mayor novedad será una atmósfera algo más inestable que podría dar lugar a algunas precipitaciones débiles en el Cantábrico y chubascos aislados en zonas de montaña, algo más intensos en el nordeste de la Península.

En este marco, las temperaturas subirán un poco más, aunque en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro bajarán el sábado con la entrada de vientos del norte para volver a subir por allí el domingo. De nuevo, los valores diurnos estarán entre 5 y 10ºC por encima de lo normal en prácticamente todo el país. En la mitad norte, superarán los 10ºC frente a sus valores habituales en la jornada del domingo.

"De hecho, se superarán los 25ºC de forma generalizada y los 30ºC en zonas de la mitad sur y del nordeste. Sevilla podría volver a superar los 32ºC. Hablamos, por lo tanto, durante el fin de semana de un ambiente más propio de junio que de abril", especifica el portavoz del organismo estatal.

Si bien a partir de aquí aumenta la incertidumbre, apunta a que es posible que este tiempo estable y con temperaturas muy altas para la época continúe durante los primeros días de la próxima semana. En cuanto a Canarias, también se espera para los próximos días tiempo estable y con temperaturas más altas.

En el archipiélago la subida será notable a partir del jueves y no es descartable que durante el fin de semana se superen los 30ºC en amplias zonas de las islas y los 32ºC en puntos, sobre todo de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.