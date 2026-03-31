AEMET avanza una Semana Santa con temperaturas al alza, que el fin de semana llegarán a 25ºC en el sudeste peninsular

Imágenes de las procesiones que salen el Domingo de Ramos en Sevilla. A 29 de marzo del 2026 en Sevilla (Andalucía. España) - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La recta final de la Semana Santa, entre el sábado 4 de abril y el lunes 6 de abril, llegarán acompañados de cielos despejados y un ascenso de las temperaturas, con más de 25ºC en el suroeste peninsular, según la predicción especial para Semana Santa de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

AEMET prevé que la estabilidad sea la nota predominante en la Península entre el miércoles 1 de abril y el jueves 2 de abril. La excepción estará en el extremo norte, donde se esperan precipitaciones débiles y persistentes. También habrá nevadas a partir de los 1.200-1.400 metros en los Pirineos, principamente en zonas cercanas a la divisoria.

Actualmente, la borrasca 'Erminio', situada en el Mediterráneo, dejará precipitaciones y chubascos en Baleares y, con menor probabilidad, también en Cataluña, al tiempo que se esperan heladas en zonas altas de los principales sistemas montañosos. Además, el viento soplará de componente norte de manera generalizada en la Península y en Baleares, con rachas muy fuertes en amplias zonas del noreste peninsular, Mallorca y Menorca.

Mientras tanto, en Canarias también tendrán tiempo estable, aunque habrá calima durante este miércoles, que remitirá este jueves con el restablecimiento del alisio.

Para el Viernes Santo, 3 de abril, se impondrá la estabilidad y cesarán las precipitaciones en el extremo norte de la Península y en Baleares, así como las nevadas en los Pirineos, según AEMET. Además, las temperaturas subirán en todo el país, aunque continuarán las heladas en zonas altas de la mitad norte y en sierras del sureste peninsular. Asimismo, las rachas de viento muy fuertes irán amainando en el noreste y en Menorca. En lo que respecta al archipiélago canario, la estabilidad continuará, pero habrá alisio moderado.

Entre el Sábado Santo y el Lunes de Pascua, 4 y 6 de abril, el organismo estatal ha señalado que la situación de estabilidad continuará, con predominio de las altas presiones en la Península y en Baleares.

Por zonas, sólo en el noroeste peninsular podrían darse precipitaciones débiles por la llegada de frentes poco activos. Por lo demás, AEMET no prevé precipitaciones en el resto de la Península y en Baleares e indica que los cielos permanecerán despejados.

En cuanto a las temperaturas, seguirán en ascenso, que será más acusado en el caso de las máximas. Así, podrán superarse los 25ºC en amplias zonas del suroeste. En este sentido, las heladas serán débiles y quedarán restringidas a zonas altas de los Pirineos. Asimismo, el viento será en general flojo, más intenso en los litorales, con predominio de las brisas, y en Canarias continuará el tiempo estable, con alisio moderado y cielos con intervalos de nubes.