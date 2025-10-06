La AEMET dará nombre a las danas más adversas a partir de ahora para evitar que se asocien a fenómenos catastróficos

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ampliará a partir de ahora a las danas la práctica de dar nombres a las borrascas con gran impacto, para lo que será necesario que se activen avisos de nivel naranja o rojo por fenómenos meteorológicos adversos. De esta manera, el organismo estatal pretende evitar que estos fenómenos meteorológicos se asocien de forma unívoca a "impactos graves o catastróficos".

Asimismo, quiere mejorar la comunicación hacia la ciudadanía y los medios de comunicación y favorecer la preparación y respuesta de las administraciones ante episodios meteorológicos adversos, así como la elaboración de estudios a posteriori. Por otro lado, también desea esquivar confusiones y reforzar la coherencia del mensaje oficial.

AEMET participa desde 2017 en el programa de nombramiento de borrascas con gran impacto en el seno de EUMETNET, organización para la cooperación de los servicios meteorológicos europeos, dentro del Grupo Suroeste (SW), actualmente compuesto por los servicios meteorológicos de Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

"Con la posibilidad de nombrar a las danas de gran impacto el Grupo Suroeste da un paso más en la construcción de un sistema coordinado, claro y eficaz de comunicación de riesgos meteorológicos, en línea con los estándares europeos", ha recalcado el organismo estatal.

Para el nombramiento se empleará una lista prefijada y acordada entre todos los países del grupo compuesta por 21 nombres que alterna masculinos y femeninos. La primera borrasca o dana con gran impacto llevará el nombre de Alice.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha remarcado este lunes el "intenso" trabajo que han llevado a cabo las agencias meteorológicas del Grupo Suroeste para nombrar las danas de alto impacto de tal forma que "la ciudadanía tenga esa concienciación, esa cercanía de cuál es la percepción del riesgo y avanzar ese tipo de información y que llegue, que es lo más importante".