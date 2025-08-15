AEMET emite su último aviso por esta ola de calor con temperaturas que podrían alcanzar los 44ºC el fin de semana

Archivo - Una mujer toma el sol en la playa de la Barceloneta, a 25 de abril de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Las temperaturas serán muy altas hasta el lunes y a partir del martes serán propias de estas fechas

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido su último aviso por esta ola de calor, que comenzó el pasado 3 de agosto y se extenderá hasta el lunes 18, y prevé que durante el fin de semana se podrían superar localmente los 44°C.

En concreto, antes de que se inicie el descenso térmico, el organismo estatal prevé máximas de más de 36-39ºC en la Península --salvo en el área cantábrica-- y Baleares. Además, avanza que se sobrepasarán los 40-42ºC en amplias zonas de la mitad sur peninsular y en las depresiones del Ebro y Duero y que no se puede descartar que se alcancen los 44ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura.

De acuerdo con la previsión de AEMET, el escenario más probable es que a partir del lunes se inicie una bajada de las temperaturas por el oeste del territorio debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresca del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, por lo que finalizará el episodio de ola de calor. Este descenso se extenderá durante los días siguientes al resto de la Península y Baleares.

Aún así, el pronóstico recoge que las temperaturas del lunes serán todavía muy elevadas en la mitad suroriental peninsular y Baleares, donde es probable que se superen los 40-42ºC. A partir del martes 19, los valores térmicos podrían volver a situarse en niveles propios de esta época del año.

Al margen de ello, el organismo estatal ha avisado de que las mínimas se mantendrán con valores muy elevados en gran parte del territorio, especialmente durante el fin de semana, con lo que no se bajará de 22-25ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.