AEMET no registró ayer máximas iguales o superiores a 40ºC por primera vez en todo agosto

Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no registró este lunes temperaturas máximas iguales o superiores a 40ºC en ninguna estación de su red por primera vez en todo agosto, después de la ola de calor de récord que duró 16 días y que remitió ayer.

Así lo ha explicado el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho, en su resumen de fenómenos significativos registrados ayer de manera provisional en los observatorios de la red de AEMET.

En este sentido, las máximas de toda España se registraron en Coín (39,8ºC), Málaga capital (38,7ºC) y Málaga Aeropuerto (38,6ºC). En esta provincia, los vientos terrales reforzaron el calentamiento diurno. Por otro lado, las mínimas continuaron su descenso hasta los 4,8ºC en el refugio de Cabaña Verónica (Picos de Europa), los 5,9ºC de Port Ainé (Lleida) y los 6ºC en Cap de Vaqueira (Lleida).

De acuerdo con Camacho, las precipitaciones más importantes se localizaron en Pirineos de Huesca y Lleida, aunque también llovió en amplias zonas de Cataluña, Valencia y Aragón y comunidades del Cantábrico, sobre todo en la parte oriental.

En concreto, destacan los 82,4 litros por metro cuadrado (l/m2) registrados a lo largo del día en Sopeira, los 75,4 l/m2 de Bielsa y los 75 l/m2 de Benasque (todas localidades en Huesca). Fuera de esta zona, el portavoz del organismo estatal ha hablado de los 33,2 l/m2 de Montalbán (Teruel) y de los 7 l/m2 registrados en el aeropuerto de Donostia/San Sebastián.

De acuerdo con Camacho, las precipitaciones fueron de gran intensidas en muchos puntos, por ejemplo en Capella-Laguarres (también en Huesca), donde cayeron 21,6 l/m2 en diez minutos. En cuanto a las rachas de viento, los valores más elevados se registraron en Sierra Nevada y en Canarias, aunque también hubo valores altos debido a rachas originadas en tormentas. La lista la corona Sierra Nevada, donde se midieron 80,3 kilómetros por hora (km/h) de racha.