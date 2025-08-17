AEMET registró este sábado 64 estaciones con temperaturas de más de 42ºC y seis de 44ºC, con récord en Montoro (Córdoba)

Una mujer se abanica, a 12 de agosto en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró este sábado 16 de agosto 64 estaciones de la red del organismo estatal con temperaturas máximas por encima de los 42ºC y seis que sobrepasaban los 44ºC, con el récord en Montoro (Córdoba), con 44,7ºC.

Así se desprende del resumen de fenómenos significativos registrados ayer de manera provisional en los observatorios de la red de AEMET, que agrega que la ola de calor llegó a "nuevos valores extremos" con 224 estaciones con valores iguales o superiores a 40 grados.

"Teniendo en cuenta que ninguna estación en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias llegó a esos valores, nos podemos imaginar la concentración de calor en el resto de comunidades", apunta el resumen, elaborado por el portavoz de AEMET, José Luis Camacho.

En concreto, precisa que 64 estaciones superaron los 42 grados en Andalucía, Extremadura, ambas Castillas, Comunidad de Madrid, Valencia y Murcia. Además, seis estaciones superaron los 44 grados, encabezadas por Montoro (Córdoba), con 44,7 grados, Carcaixent (Valencia), con 44,3 grados y Fuentes de Andalucía (Sevilla), con 44,2 grados.

Respecto a las mínimas de este sábado, se registraron en el Beariz (Ourense), con 8,5 grados; en Puerto del Pico (Ávila), con 8,9 grados; y en Benasque (Huesca), con 9,6 grados.

También se registraron este sábado precipitaciones acompañadas de tormenta en puntos de la Ibérica y cabecera del Guadalquivir. Así, destacan los 12,4 l/m2 registrados en Molina de Aragón (Guadalajara), con 10 l/m2 caídos en 10 minutos.

En cuanto a las rachas de viento, la máxima se registró en el Pedregal (Guadalajara), con 71,3 km/h y probablemente asociada a una tormenta, en el Aeropuerto de Gando (Gran Canaria), con 64,8 km/h y en Tarifa (Cádiz), con 64,1 km/h.

Finalmente, durante la madrugada de este domingo 17 de agosto, se han registrado noches "infernales" en Osuna (Sevilla), donde el termómetro no ha bajado de 30,7 grados y en Espolla (Gerona), con 30 grados. Las noches tórridas con temperaturas superiores a 25 grados se han extendido por numerosos puntos de Andalucía, Extremadura, mesetas centrales, litorales y prelitorales de Murcia, Valencia y Cataluña, Baleares y Canarias.