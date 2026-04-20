Aemet Valencia dice en el Congreso que los avisos de la dana de 2024 eran "suficientes" para haber avisado antes

El jefe de climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez Mora, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Climatología de Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez Mora, ha asegurado este lunes en el Congreso que la información que el organismo meteorológico trasladó el 29 de octubre de 2024 durante la dana a la Generalitat Valenciana era "suficiente" para haber activado el sistema de alerta a la población antes del envío del mensaje ES-Alert.

Asimismo, ha relatado que durante su intervención en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) alertó en varias ocasiones sobre las lluvias torrenciales que se estaban produciendo en las cabeceras de los barrancos pero que "nadie" le escuchó.

Así se ha expresado este lunes ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre la dana, donde ha recordado que el aviso rojo emitido a las 7.36 horas ya advertía de "daños muy graves o catastróficos" y que la acumulación "podía darse en dos o tres horas", al tiempo que ha subrayado que el umbral de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas fijado por el plan de inundaciones de la Comunitat Valenciana "no es un máximo, como dijo el señor Mazón. Umbral no es más o menos, como dijo César Sánchez, y umbral no es 100 litros, como dijo Pérez Llorca hace 12 días".

Según ha afirmado, a las 17.00 ya estaba "claro que media provincia de Valencia estaba inundada y ahí nadie tomaba decisiones". En este sentido, ha descrito una "falta de liderazgo y de toma de decisiones tremenda". "Desde el primer minuto se estaba diciendo que la situación era muy grave, pero ahí no se tomaban decisiones", ha expresado.

Sobre las declaraciones de Mazón al mediodía del 29 de octubre --en las que afirmó que la tormenta se alejaba a Cuenca y escamparía a las seis--, Núñez ha dicho que no le sorprendió lo que dijo sino "la hora", porque "faltaban más de seis horas de aviso rojo y faltaba lo peor". Ha afirmado que él mismo había dado a las 12.00 una entrevista a À Punt Radio advirtiendo de que había zonas de sierra con "más de 200 litros acumulados" y de que en situaciones de gota fría con lluvias en el interior los ríos y barrancos pueden llegar "muy crecidos", siendo "las más peligrosas porque el agua corre y arrastra coches".

También ha afirmado que alrededor de las 19.00 horas se debatía en el CECOPI el envío del ES-Alert, antes de la llamada oficial sobre la presa de Forata que la Generalitat presentó como detonante. Lo ha explicado al hilo de la grabación de un minuto que hizo con el móvil: "Saqué el móvil para grabar lo de Forata, pero cuando lo puse ya estaban hablando del ES-Alert".

El meteorólogo ha confirmado, además, en respuesta a preguntas del PSOE, que la discusión sobre el aviso a la ciudadanía se extendió al menos desde las 19.00 hasta las 20.11, cuando se envió finalmente el aviso.

"NADIE" LE ESCUCHÓ AL HABLAR DEL BARRANCO DEL POYO

Asimismo, ha añadido que cuando le daban paso durante la reunión, hablaba de las lluvias en las cabeceras del barranco del Poyo, pero que "nadie" le escuchaba, mientras que las primeras víctimas del barranco de Pelos se conocían ya a las 17.10.

Núñez ha incidido en que la emergencia "nunca se gestionó de forma preventiva". "Gestionar una emergencia de forma reactiva cuando el agua ya está en los cauces es como intentar curar un cáncer cuando hay metástasis", ha afirmado.

El jefe de Climatología valenciano ha desmentido también un comunicado del PP del 5 de febrero en el que se afirmaba que Aemet había subido el umbral del aviso rojo de 180 a 350 litros por metro cuadrado. Durante su intervención, Núñez ha exhibido el documento que "todavía está colgado en la web del PP" y ha asegurado que "todo lo que hay ahí está equivocado".

Asimismo, ha explicado que los umbrales no se han modificado desde el 31 de mayo de 2022. En este sentido, ha expresado que la diferencia con Grazalema --localidad que sufrió lluvias intensas el pasado mes de febrero-- se explica por las dos zonas de aviso que tiene España, con umbrales distintos para la zona mediterránea y el resto del país.

Por su parte, el portavoz de Vox en la comisión, Ignacio Gil Lázaro, ha acusado a Núñez de actuar como "portavoz oficioso" de "las tesis" del Gobierno desde el día siguiente a la tragedia, de haber incurrido en contradicciones y de no haber sido "fiel a la verdad" al afirmar ante la jueza que no sabía de dónde sacó Mazón los datos sobre Cuenca y las seis de la tarde, cuando según el informe de la Generalitat entregado al juzgado fue el propio Núñez Mora quien respondió con un "eso sí" a una llamada de Emergencias a las 11.26 horas en la que se le preguntó expresamente por ese pronóstico, como ha expuesto Gil Lázaro.

"No diré nunca que usted es el responsable de la tragedia, pero sí digo que ni la AEMET ni la Confederación Hidrográfica cumplieron diligente y debidamente su función", ha concluido el portavoz de Vox, que también ha dado peso al informe de la Guardia Civil entregado al juzgado, que según ha citado concluye que "Aemet no alertó en tiempo real del fenómeno que se avecinaba".

Núñez ha respondido sobre el informe de la Guardia Civil del que ha afirmado que "es un informe totalmente equivocado, de principio a fin", elaborado por "alguien que no sabe de meteorología". "La Guardia Civil se equivocó, señoría, como me equivoco yo y como se equivoca usted", ha dicho.

SEÑALA EL "ACOSO" SUFRIDO DESDE NOVIEMBRE

Núñez ha narrado el "acoso" que ha sufrido desde que el 15 de noviembre de 2024 Mazón le señalase en las Cortes Valencianas. "Estaba muy asustado, tuve que irme de Valencia ese día", ha dicho.

Ha enumerado los insultos recibidos desde entonces --"mentiroso, irresponsable, incompetente" en ruedas de prensa de la Generalitat, "meteorólogo espía sanchista" por un conseller, "jefe de la lluvia" por el expresidente Mazón-- y ha añadido que el abogado del entonces secretario autonómico de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Emilio Argüeso, hoy investigado, llegó a pedir a la jueza un examen psiquiátrico-neuronal sobre él. "Se lo disculpo, si estuviera investigado por unos delitos, quizá procedería igual", ha expresado.

Por otra parte, ha aprovechado su intervención para reclamar que se restablezca la confianza ciudadana en Aemet. "Si alguien con autoridad dice que somos unos negligentes, los ciudadanos no van a confiar en nosotros, y eso tiene consecuencias directas en la seguridad de la gente cuando llueve", ha expresado.

Asimismo, Núñez ha propuesto la creación de un centro estatal permanente de vigilancia de riesgos donde trabajen juntos meteorólogos, hidrólogos, gestores del riesgo y comunicadores de crisis, replicable en las comunidades autónomas, similar al modelo ya existente para incendios forestales en Valencia. "Las infraestructuras no necesariamente salvan vidas. Salvan el hacer un aviso y decir a la gente que suba a plantas altas", ha afirmado.