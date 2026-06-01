AESVi y ANEC lanzan una guía sobre las causas del olvido de niños en el interior de los vehículos y cómo evitarlo

Archivo - Coches aparcados durante la cuarta ola de calor del verano, a 21 de agosto de 2023, en Badajoz, Extremadura (España). La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha difundido un aviso especial por la llegada de una nueva ola de calor, la cuarta d - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVi) y la organización que representa los intereses de los consumidores europeos en el desarrollo de estándares técnicos, ANEC, han lanzado una guía para prevenir el olvido de menores en el interior de los vehículos y sus riesgos para la vida de los niños.

Según han informado desde AESVi a Europa Press, se trata de un folleto explicativo sobre las causas del olvido de niños en medios de transporte y cómo evitarlo, que se publicará en medios, su página web, redes sociales y entre los "aliados" de la Alianza.

En concreto, el documento aconseja no dejar "nunca" al niño solo y mirar "antes de cerrar" el vehículo ya que, incluso en días templados, el interior del vehículo puede calentarse muy rápido. "Un niño dejado dentro puede sufrir un golpe de calor, causándole daños permanentes o incluso la muerte. Nunca deje a un niño solo dentro de un vehículo, ni siquiera por un minuto", indica.

Respecto a las causas, la guía pone el acento en que "muchos padres piensan" que nunca les pasaría a ellos. "Pero el estrés, el cansancio o los cambios de rutina pueden causar olvidos... y esto puede ocurrirle a cualquiera", añade.

AESVi destaca que se producen más de 1.400 muertes en el mundo relacionadas con niños olvidado en vehículos y que "muchos casos no se reportan"; la mayoría de los casos son de niños menores de 5 años; que el 80% de sobrecalentamientos en el interior del coche suceden "en tan solo 10 minutos"; y apunta al alto riesgo en días calurosos o cuando el coche está aparcado bajo el sol, incluso en días nublados.

Entre las medidas a adoptar para tratar de evitar estos sucesos se hallan mirar antes de cerrar, revisar el asiento trasero, donde los niños pueden estar dormidos y pasar desapercibidos; extremar la atención cuando cambien las rutinas, por ejemplo, en quién recoge al niño; vigilar incluso en días fríos, ya que el sol puede calentar el vehículo en pocos minutos.

También se aconseja a los padres que si el niño no ha llegado a la guardería, pedir a los responsables del centro que avisen de cualquier retraso inmediatamente; si cualquier ciudadano ve a un niño solo en un coche, llamar a los servicios de emergencia; mantener el coche cerrado, ya que el niño podría subir y entrar para jugar en el interior y considerar automóviles con sensores porque algunos modelos ya incluyen detectores de presencia de niños.

En una reciente entrevista con Europa Press, el presidente de la Alianza Española Seguridad Vial Infantil (AESVi), Joan Forrellad, reclamaba también un cambio normativo para permitir que los menores de 3 años puedan viajar en el asiento delantero en sentido contrario a la marcha y desconectando el airbag del acompañante para evitar el olvido de los niños en su interior, "algo común y permitido en la mayoría de los países de la Unión Europea".