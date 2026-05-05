Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

-- 09.00 horas: En Madrid, la acuicultura española reúne a los principales agentes del sector para debatir sobre el valor de la colaboración para la sostenibilidad, en el marco de su 40 aniversario.

-- 10.00 horas: En Madrid, rueda de Prensa 'Bandera Azul 2026' en el salón de actos de la Secretaría de Estado de Turismo (C/ Poeta Joan Margall, 41).

-- 10.30 horas: En Madrid, gala de entrega de la 6ª Edición de los Premios Internacionales de Movilidad. En el Hotel Palace (Sala Círculo) Pl. de las Cortes, 7.

-- 10.30 horas: En Madrid, Fad Juventud presenta una investigación sobre ciberviolencia y lanza una iniciativa para hacerle frente. En el Espacio Fundación Telefónica (C/ Fuencarral, 3).

-- 11.00 horas: En Alcalá de Henares (Madrid), Integra CEE y la Universidad de Alcalá (UAH) organizan, en el marco de la celebración del Mes Europeo de la Diversidad, la IV Lectura Inclusiva del Quijote. En la Sala María Isidra de Guzmán del Rectorado de la UAH, Colegio de San Ildefonso (Plaza de San Diego).

-- 11.00 horas: En Madrid, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, presenta la campaña "No es un juego. Es delito", promovida por Policía Nacional y Fundación Legálitas para alertar sobre la violencia digital. En el IES San Isidro (salón de actos) C/de Toledo, 39.

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con representantes de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Sede del Ministerio (C/ Alcalá, 37); a las 13.30 horas, se reúne con la directora insular de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Tenerife, Patricia León; y a las 17.00 horas, con asociaciones feministas.

-- 12.05 horas: En Madrid, presentación del "Informe de Materialidad Social del Retail Moda" elaborado junto a la Fundación SERES. En el Espacio Bertelsmann (C/ O'Donnell, 10).

-- 16.00 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Cayo. Sede del CERMI (C/ de Prim, 3).

-- 16:00 horas: Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con debate de nociones sobre presión migratoria y refuerzo de medios de control fronterizo y acogida en la ciudad de Ceuta, empleabilidad de las personas migrantes e igualdad efectiva entre mujeres y hombres, reforzando y ampliando los derechos vinculados al cuidado y la crianza de los hijos e hijas. En el Senado.

-- 16.00 horas: Jornada sobre acoso escolar. Interviene (17.30 horas) el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Salón de Pasos Perdidos. En el Senado.

-- 16.30 horas: En San Javier (Murcia), el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través de la Agencia Espacial Española y en colaboración con el Ejército del Aire y del Espacio, concluye el programa 'Astronauta por un día' este 5 y 6 de mayo. Este 5 de mayo, formación específica en microgravedad de astronautas, con Pablo Álvarez y la asistencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la astronauta española Sara García. En la Base Aérea de San Javier.

-- 17.30 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reúne con el nuncio apostólico en España y el Principado de Andorra, monseñor Piero Pioppo, en el Complejo de la Moncloa (Av. Puerta del Hierro, s/n).

-- 19.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en el acto de presentación del dossier especial de La Marea 'Pederastas: dejemos de mirar para otro lado'. Teatro del Barrio (C/ Zurita, 20).

-- 19.30 horas: En Madrid, celebración de los Premios Poder Femenino, que otorga la revista Yo Dona. Real Fábrica de Tapices de Madrid (C/ Vandergoten, 1).

-- 19.30 horas: En Madrid, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, interviene en el acto de entrega del 'XXIII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 2026'. La Casa Encendida (Rda. de Valencia, 2).