Agustinas celebran con "grito agustiano" el encuentro del Papa en la Nunciatura con miembros de la Orden

Hermanas del Monasterio de la Conversión, en Sotillo de La Adrada (Ávila) tienen un encuentro privado con el Papa en la Nunciatura, junto con otros miembros de la Orden de San Agustín. En Madrid a 7 de junio de 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hermanas del Monasterio de la Conversión, en Sotillo de La Adrada (Ávila) han celebrado, en medio de un ambiente festivo con su "grito agustiniano", el encuentro privado que ha mantenido esta tarde el Papa León XIV con miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura.

"Queremos mucho al Papa León, nos ha ayudado mucho a nuestra comunidad. Es un orgullo tener un Papa Agustino", ha reconocido a Europa Press, a las puertas de la Nunciatura, la priora del Monasterio de la Conversión, Carolina Blázquez.

En medio de un ambiente festivo repleto de cánticos a favor de León XIV, su "grito agustiniano: ino, ino, ino, el Papa es Agustino", relata que son hermanas de un monasterio y han venido "casi todas para hacernos presentes". "Nos emociona verle cuando sale, porque es alguien muy querido, muy cercano y ahora con esa responsabilidad tan grande", apostilla.

Aunque Blázquez no asiste a este encuentro --alrededor de las 16.30 horas--, ha detallado que dos hermanas de su monasterio se encuentran en la Nunciatura, en un acto que cuenta con "algunas hermanas que representan a la rama femenina de la Orden y luego, gran parte de los padres agustinos".

Y añade: "Aunque estamos pasando un calor terrible, nos gustaría que cuando salga, aunque sea por lo menos saludarle, verle de cerca". Precisamente, debido a las altas temperaturas, una de las hermanas ha sufrido un desmayo y ha sido trasladada a la sombra para recibir asistencia sanitaria. La mujer ha sido aplaudida por los fieles que se encontraban en la zona, tras abandonar por su propio pie la ambulancia al encontrarse ya mejor.

Por otro lado, Blázquez ha avanzado que durante la visita del Papa a Barcelona tres hermanas de su monasterio se reunirán con el Pontífice ya que forman para de "la Red del Mediterráneo, una iniciativa de los obispos del Mediterráneo que nos han invitado como representantes de la Red".

Este encuentro se ha producido antes de que León XIV se encuentre con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el evento 'Tejer redes', que se celebrará en el Movistar Arena .