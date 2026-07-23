Albacete, Ávila y Teruel registran este 22 de julio récords de temperatura máxima para el mes de julio, según AEMET

Archivo - Muralla de Ávila - MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE - Archivo
MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
Albacete, Ávila y Teruel registraron este miércoles 22 de julio récords de temperatura máxima para el mes de julio, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su cuenta de X.
En concreto, en el caso de Albacete, llegaron a los 42,0ºC mientras que Ávila registró 37,8ºC y Teruel, 40,7ºC.
La AEMET destaca también la temperatura mínima registrada en Teruel, con 21,9°C, lo que supone la noche más cálida en esta ciudad desde que hay registros.