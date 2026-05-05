Albares defiende que España y el Papa hablan "con una misma voz": "Nos guían los mismos objetivos"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrece una rueda de prensa en el marco del viaje al Campo de Gibraltar en el que va a reunirse con distintos agentes de la zona. A 23 de abril de 2026 en Algeciras, Cádiz - Nono Rico / Europa Press

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado este martes tras su encuentro de ayer con el Papa León XIV que la sintonía con el Vaticano y el Pontífice se traduce en que hablan "con una misma voz": "Nos guían los mismos objetivos", ha manifestado.

"Cuando oigo al Papa, en muchas ocasiones, veo que coincide no porque nos hayamos concertado sino porque tenemos una misma visión de cómo enfrentarse a los grandes desafíos que hay en estos momentos en el planeta y porque muy probablemente nos inspiran valores muy, muy similares", ha afirmado Albares en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

El ministro ha indicado que ayer al llegar al Vaticano para reunirse con su homólogo, el secretario vaticano para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul-Richard Gallagher, le informaron de que el Papa quería recibirle. "Tuve una audiencia privada con él, que fue larga, duró unos 20 minutos", ha indicado.

Según el titular de la cartera de Exteriores, recibió este gesto del Pontífice "como un signo de cariño, de simpatía, de amistad hacia España". Además, ha detallado que la conversación fue "muy agradable, muy distendida" y que se centró fundamentalmente en su visita a España, "prácticamente inminente".

"Es un país (España) que él conoce bien. Me comentó que había vivido en el año 82 durante varios meses aquí en España; que él, lo cual ya sabía, era español por vía materna, en concreto la vía materna es gallega", ha puntualizado Albares, que ha añadido que después intercambiaron "un poco" sobre política exterior.

Sobre esta materia --ha proseguido el ministro-- habló "muy en extenso" con monseñor Gallagher. "Y lo que vi es que la actual política exterior humanista que tiene España coincide plenamente con los postulados que está manteniendo el Vaticano y el Papa, encarnándolos personalmente, en política exterior, tanto en ese rechazo a la guerra para resolver conflictos entre Estados, como en la defensa del multilateralismo para hacer frente a los problemas globales, el medio ambiente, como también el hecho de que todo ser humano tiene una dignidad, y eso es lo que nos iguala a todos, todos somos iguales en dignidad, también los migrantes, también los migrantes irregulares", ha detallado.