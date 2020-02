Alorda publica 'Cabeza, corazón y manos': "La dieta intelectual de los altos directivos son algoritmos de Netflix"

Publicado 09/02/2020 11:10:35 CET

El socio director de emergap y profesor de Headspring, Álvaro González Alorda, ha publicado 'Cabeza, corazón y manos', de la editorial Alienta, una novela enmarcada en un contexto de management que propone el autodesarrollo "como la palanca clave para impulsar el desarrollo".

"En la alta dirección de las empresas se lee muy poco, su dieta intelectual la diseñan algoritmos de Netflix que presentan narrativas incompletas que te generan ansiedad de seguir viendo contenido", ha señalado en una entrevista a Europa Press González Alorda.

En este sentido, ha añadido que el "problema" aparece porque la alta dirección de las organizaciones "tenga la dieta intelectual de un millennial perezoso" y ha asegurado que una manifestación específica de que uno está en una buena dinámica de desarrollo "es que tiene una buena dieta intelectual".

Asimismo, el autor ha incidido en el problema de que una persona con la responsabilidad de liderar una organización o un equipo "no esté cultivándose de manera profunda". "Me parece que la dieta intelectual, si solamente está compuesta de Netflix u otras plataformas de contenido, es como si uno solamente come hamburguesas. El riesgo es el desequilibro de la dieta", ha sentenciado.

Por ello, ha indicado que el modelo de recursos humanos de las empresas "está roto, se ha quedado antiguo", porque, a su juicio, "se subcontrata el desarrollo al talento humano" y está basado "en el turismo del talento". "El responsable tiene que ser cada uno de sí mismo y cada uno contribuir al desarrollo de su equipo", ha dicho.

Para el experto, la dieta intelectual "ahora mismo es muy pobre", por lo que ha destacado la "gran necesidad" de que los líderes de las organizaciones "sean capaces de contrapesar esa dieta" y que tengan el "dinamismo" de generar hábitos en su vida "que ayuden a desarrollar competencias en las personas y capacidades en las organizaciones".

"Todos necesitamos mentores a lo largo de nuestra vida, que nos acompañen en nuestro viaje de la formación. Creo que viajar sólo en tu desarrollo y, por el contrario, ir de la mano de un mentor, es algo completamente asimétrico", ha manifestado.

En este punto, González Alorda ha afirmado que "una persona que va sola tarda cinco años en lograr lo que una persona bien acompañada puede tardar un año". "Uno necesita tener sus metas y desarrollos. Alguien puede entender que tiene una manera de liderar muy técnica pero no está liderando a su equipo", ha precisado.

"UN MENTOR TIENE QUE INSPIRAR Y TENER UNOS VALORES CLAROS"

Un mentor, según ha señalado el autor a Europa Press, tiene que ser "alguien que te inspire, que tenga unos valores claros, buenos y que lucha por vivir de acuerdo a sus valores". "Sólo desde esa integridad uno puede tomar un rol con un mentoreado que sea incisivo, transformador y que sea exigente al mismo tiempo", ha concretado.

En su opinión, para llegar a ser un mentor es "fundamental una vida inspiradora", así como la "experiencia" en el área, la "generosidad" para dedicar tiempo a ayudar a otras personas a crecer y "método" para ayudar a las personas en su desarrollo.

"Si no tienes método en el fondo te convertirías en alguien que de vez en cuando da una charlita, que es interesante desde el punto de cabeza y corazón, pero que costaría mucho llevarlo a las manos, a los hechos concretos", ha explicado el experto, quien ha asegurado que "el mentoring es un paraguas conceptual mucho más amplio que el coaching".

En la misma línea, el autor ha hecho hincapié en que los más importante del mentoring "no es una técnica ni una certificación, sino una línea inspiradora y la capacidad de influir en los demás". "La llave maestra de la influencia es la amistad, la influencia más poderosa para influir en alguien es la amistad", ha apuntado.

