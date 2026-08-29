Las altas presiones dominarán este domingo en la Península, con temperaturas al alza y lluvias débiles en el norte

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MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una situación climatológica de altas presiones en la mayor parte de España que hará que predominen los cielos poco nubosos o despejados, mientras que un frente afectará al noroeste peninsular y dejará mayor nubosidad y algunas precipitaciones débiles y dispersas.

En concreto, un frente avanzará de oeste a este por Galicia y el área cantábrica, con cielos nubosos o cubiertos y lluvias débiles, poco probables y dispersas en Galicia. Asimismo, se esperan intervalos de nubosidad baja durante la mañana y nubes de evolución por la tarde en otros puntos del cuadrante noroeste y del centro norte peninsular. También habrá intervalos nubosos en el Estrecho y en los litorales del sureste de la Península.

En Canarias, predominarán los cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte de las islas, con baja probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa en La Palma, mientras que en el resto del archipiélago se esperan cielos poco nubosos o despejados.

Además, podrán formarse bancos de niebla durante la mañana en zonas del tercio noroeste peninsular y el alto Ebro, así como posibles brumas costeras. También se prevé la presencia de calima en el Estrecho, el mar de Alborán y el sureste peninsular.

SUBIDA DE LAS TEMPERATURAS Y MÁXIMAS DE MÁS DE 35 GRADOS

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en los archipiélagos, mientras que aumentarán en la mayor parte de la Península. Los termómetros superarán los 35 grados en amplias zonas de Andalucía y también de forma local en puntos del interior del este peninsular, sin descartar que estos valores se alcancen en Mallorca.

Además, se registrarán noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados, en zonas del litoral mediterráneo y en algunos puntos del valle del Guadalquivir.

Las excepciones se producirán en el Cantábrico, donde descenderán las temperaturas máximas, y en el oeste de Galicia, donde bajarán las mínimas.

En cuanto al viento, soplará moderado de componente oeste en los litorales del norte de Galicia y el Cantábrico. En Canarias continuará el régimen de alisios, con intervalos fuertes en las zonas más expuestas. En el resto del país predominarán los vientos flojos, aunque podrán registrarse intervalos moderados durante la tarde en el valle del Ebro, Baleares y el litoral este peninsular.