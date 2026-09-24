El ambiente caluroso seguirá esta semana, con cerca de 40ºC en sur peninsular, pero el domingo llegarán las lluvias

Jornada de intenso calor en Sevilla. A 03 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España).- Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El ambiente caluroso de los próximos días cambiará a finales de la semana, cuando llegará un frente por el noroeste de España que dejará lluvias a Galicia, Castilla y León y las regiones cantábricas, además de un descenso notable de las temperaturas, según ha señalado Meteored España. Este portal meteorológico y Eltiempo.es han indicado que la bajada de los termómetros y las lluvias seguirán la próxima semana.

En concreto, el meteorólogo de Meteored España, José Antonio Maldonado, ha señalado que el tiempo estable y soleado continuará este jueves en gran parte de España, con valores térmicos propios de verano.

Durante este día, las máximas subirán especialmente en el Cantábrico y en el interior de la Comunidad Valenciana y alcanzarán los 37ºC en Córdoba, Sevilla y Ourense. Mientras tanto, se registrará más nubosidad en Canarias, donde podrían registrarse chubascos, y en el Estrecho habrá fuerte viento de levante.

La estabilidad continuará el viernes, de acuerdo con Maldonado. Eso sí, se registrarán brumas en algunas zonas del litoral y podrían registrarse chubascos en las islas occidentales de Canarias.

En esta jornada, los termómetros bajarán de forma notable en Galicia, el Cantábrico y Canarias. A pesar de ello, seguirá el calor extremo en el valle del Guadalquivir y las vegas del Guadiana, con máximas cercanas a 40ºC en Sevilla, Badajoz y Córdoba.

Un frente atlántico se acercará al noroeste peninsular el sábado, lo que según el meteorólogo de Meteored España aumentará la nubosidad por la tarde, cuando podría dejar lluvias débiles.

En lo que respecta al archipiélago canario, también habrá nubosidad y algún chubascos débil. Este día apenas cambiarán los termómetros, aunque las temperaturas bajarán ligeramente en Galicia. Sevilla, Badajoz y Córdoba rondarán de nuevo los 40ºC.

El domingo será cuando llegue un cambio de tiempo. Según la predicción del experto, durante esta jornada se extenderá hacia el norte y oeste de España un frente atlántico dejando lluvias en Galicia, Asturias, País Vasco y La Rioja, además de precipitaciones más dispersas en otras zonas.

A su vez, también podrían producirse chubascos en el Mediterráneo y se podría dar algún aguacero en Canarias. Asimismo, las temperaturas bajarán y habrá viento fuerte en el Estrecho.

De cara a la próxima semana, Maldonado ha avanzado que una profunda borrasca al oeste de la Península podría intensificarse rápidamente entre el lunes y el martes, provocando más lluvias, viento y un descenso de las temperaturas.

En este contexto, los primeros días de la semana estarán marcados por las lluvias en las vertientes atlántica y cantábrica y un descenso generalizado de los valores térmicos.

De esta manera, apenas se alcanzarán los 30ºC en el Mediterráneo; mientras que las mínimas bajarán de los 10ºC en la meseta norte. Asimismo, podrían aparecer las primeras heladas en los Pirineos.

LLUVIAS EN BUENA PARTE DE ESPAÑA ENTRE EL LUNES Y EL JUEVES

Por su parte, Eltiempo.es ha apuntado a que el pico de este episodio de calor se alcanzará --dependiendo de la zona-- entre el jueves y el viernes. De esta manera, se podrán superar los 35ºC en los valles del suroeste peninsular, el valle del Ebro y de forma más puntual en zonas del tercio este y se podrán alcanzar los 37 y 38ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir.

Los termómetros comenzarán a bajar el fin de semana a medida que se acerque una vaguada desde el Atlántico, así como una masa de aire más fría. De acuerdo con el pronóstico, habrá un descenso el sábado en puntos del este y norte peninsular que el domingo se extenderán a más zonas del territorio, coincidiendo con la llegada de algunas lluvias.

A pesar de ello, los valores térmicos serán siendo anormalmente altos, con más de 30ºC en la mayor parte del país y de 35ºC en los valles del suroeste peninsular.

Aunque la incertidumbre aún es alta y la previsión aún puede cambiar, el portal meteorológico ha avanzado que habrá descensos térmicos casi generalizados entre el lunes y el miércoles. De hecho, las máximas del martes podrían quedar por debajo de los 30ºC en buena parte del país.

Aún así, se seguirían alcanzando los 30 a 33ºC en zonas del sur de Extremadura, Andalucía, y en regiones del Mediterráneo como en Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y en el entorno del valle del Ebro, así como al sur de Canarias.

El miércoles se produciría un nuevo descenso y no se descarta que toquen fondo el jueves, día a partir del cual se mantendrían sin grandes cambios, según Eltiempo.es. No obstante, el portal meteorológico ha precisado que esto no quiere decir que se vaya a registrar un ambiente frío en España.

"En el mejor de los casos, las temperaturas previstas para la próxima semana quedarían más cercanas a los valores normales para estas fechas a partir del miércoles. Sin embargo, supondrán un alivio térmico importante teniendo en cuenta las temperaturas que estamos registrando en los últimos días", ha explicado.

De forma paralela, Eltiempo.es espera que se produzcan chubascos y tormentas entre el lunes y el jueves de la próxima semana y que el martes llegue un frente bastante activo. Por días, ha especificado que el lunes podrían darse chubascos y tormentas en buena parte del territorio peninsular ante el avance de una vaguada, que podrían ser fuertes en puntos de Galicia, Extremadura y oeste de Andalucía.

El martes se formarían chaparrones fuertes en puntos del nordeste, sobre todo en Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana. A esto se le sumaría la entrada de un frente por Galicia, que cruzaría la Península entre miércoles y jueves y dejaría precipitaciones en buena parte del territorio.