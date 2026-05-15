El ambiente frío de final de invierno continuará este sábado pero un anticiclón devolverá progresivamente la estabilidad

Archivo - Una persona se abriga para protegerse del frío - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Península Ibérica continuará este sábado bajo un ambiente frío de final de invierno que favorecerá las bajas temperaturas en buena parte del territorio, aunque la llegada de un anticiclón irá devolviendo progresivamente la estabilidad.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia la probabilidad de nevadas débiles durante la madrugada en montañas del norte, así como de rachas de viento muy fuertes (superiores a 70 kilómetros por hora) de cierzo en sierras prelitorales de Tarragona y Castellón.

Además, en el norte de la Península, bajo un flujo del noroeste, aún predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos occidentales.

En el resto del territorio, los cielos estarán en general despejados, aunque el desarrollo por la tarde de nubosidad de evolución podría dejar algún chubasco ocasional en Andalucía, de forma más probable en el entorno del Estrecho. En Canarias, se espera un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto.

Asimismo, no se descartan bancos de niebla matinales en áreas de montaña. En cuanto a las temperaturas, las máximas ascenderán en Baleares y el territorio peninsular, salvo en Alborán, Ibiza y los litorales del sureste peninsular, donde descenderán.

Las mínimas descenderán en la mayor parte de la Península y en Baleares, con heladas débiles en montañas de la mitad norte. En lo relativo al viento, este soplará flojo en general, con un predominio del noroeste, salvo en el extremo sur y Alborán, donde soplará levante, mientras que en los litorales y en el valle del Ebro será moderado.

En Canarias, el alisio será moderado, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes.