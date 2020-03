Anabel Díez, premio Josefina Carabias, pide a los periodistas ir más allá de Twitter y no dejarse llevar por la anécdota

El Congreso también recuerda a título póstumo a la periodista Montse Oliva por su "profesionalidad" y "respeto" a compañeros y políticos

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La periodista de 'El País' y galardonada en la segunda edición del Premio Josefina Carabias al periodismo parlamentario, Anabel Díez, ha llamado a los periodistas a interpretar más allá de Twitter en sus informaciones y no "dejarse llevar por el chascarrillo o la anécdota".

En el acto de entrega del galardón, que se ha celebrado en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, Díez se ha referido a los cambios que ha sufrido la profesión en los últimos años con la proliferación de las redes sociales, de los medios de comunicación en general o la evolución de los gabinetes de los partidos, entre otros.

Díez ha alertado a los periodistas de las "declaraciones encadenadas" de los parlamentarios en la actualidad, que ha calificado como "una síntesis de los argumentarios" de sus partidos para apuntar que "no se pueden dar por buenas" estas argumentaciones sin pasarles "el tamiz de la verificación".

En cuanto a los políticos, les ha avisado se que los profesionales de la información buscan "la aproximación a la realidad" y, por tanto, la negación de lo que ellos transmiten no tendría ninguna relación con lo personal. Y es que, según ha indicado, la obligación del periodista es "con la sociedad".

También se ha dirigido a los diputados para señalar que ahora la información de los grupos parlamentarios pretende llegar "sin intermediarios" a través de sus gabinetes de comunicación que "empaquetan" sus declaraciones, fotos y videos "sin coste para el receptor". "Esto nos pone en un aprieto", ha reconocido, para señalar que si este comportamiento "se extiende" el periodista parlamentario dejará de existir.

DEFENSA DEL PERIODISMO LIMPIO

Díez ha dicho que no critica las opiniones que los dirigentes lanzan a través de Twitter, pero sí ha pedido a los informadores que deben "interpretar más allá" de los mensajes que estos escriban. "No puede sustituirse el periodismo por las redes sociales", ha indicado, incidiendo en que el profesional no debe dejarse llevar "por el chascarrillo o la anécdota".

La premiada ha recordado la "responsabilidad" que tienen los medios de comunicación y ha llamado a la rigurosidad y a "dar la batalla" contra la desinformación. Díez ha indicado que hay que estar "muy alerta con las tentaciones de derrumbar el periodismo y sustituirlo por potentes instrumentos de manipulación".

Aún así, ha señalado que aún quedan "muchos periodistas que batallan por imponer un ejercicio limpio del periodismo". "La continuidad está garantizada, larga vida al Josefina Carabias", ha concluido.

Ha sido la presidenta del Congreso, Meritxell Batet quien ha hecho entrega a la premiada de este galardón. En el acto, además, se ha realizado un reconocimiento a título póstumo a Montse Oliva, la que fuera delegada del diario Avui, que ha sido recogido por su marido, Amat Carceller.

CARABIAS: UN EJEMPLO DE COHERENCIA Y PIONERA

En su intervención, la presidenta de la Cámara ha recordado la figura de Oliva como la de una mujer a la que tanto compañeros como políticos "echan de menos" por su "profesionalidad" y su "respeto". Además, a título personal ha destacado la "sonrisa" de Oliva y "sus bromas desde el escepticismo", así como su "capacidad para sacarle punto a todo y acabar riéndose de cosas en principio serias".

Del mismo modo, ha destacado la figura de la profesional que ha dado nombre a estos premios y que, a su juicio, "fue un ejemplo de coherencia", además de ser "pionera en la presencia de las mujeres en el periodismo".

En el acto han estado presentes el resto de miembros de la Mesa del Congreso, así como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la titular de Defensa, Margarita Robles. También se han acercado la portavoz parlamentaria del PP, la periodista Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha destacado la labor periodística de Díez y su discurso en defensa del "periodismo limpio" que "antepone la búsqueda de la verdad a cualquier otra consideración" o a las "ideologías".