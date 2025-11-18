Andreu Buenafuente y Sílvia Abril presentarán las Campanadas 2026 en RTVE

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cómico Andreu Buenafuente y la actriz Sílvia Abril presentarán las Campanadas 2026 en RTVE desde la puerta del Sol de Madrid, según ha informado este martes RTVE.

La pareja de presentadores y humoristas toma así el relevo de David Broncano y Lala Chús, que condujeron el programa el año pasado con un seguimiento de 5.958.000 espectadores y un 38,7% de cuota de pantalla.

Según ha destacado RTVE, el presentador, locutor y productor suma más de tres décadas de trayectoria "marcada por la innovación en los formatos de entretenimiento". En la actualidad, Buenafuente presenta el programa de humor crítico 'Futuro Imperfecto' en el 'prime time' de La 1, con Sílvia Abril como colaboradora habitual.

Buenafuente cuenta con seis Premios Ondas, además del Premio Nacional de Televisión 2020. Forbes lo ha incluido entre las 100 mentes más creativas del mundo y es fundador de El Terrat (The Mediapro Studio).

En la actualidad, también codirige y copresenta 'Nadie Sabe Nada' junto a Berto Romero y protagoniza 'El Tenoriu' en el Teatre Coliseum de Barcelona. Recientemente ha participado en la serie 'El otro lado', por la que fue nominado en los Premios Feroz en la categoría de Mejor Actor.

Ha ejercido además como maestro de ceremonias en eventos culturales, entre ellos los Premios Goya en cuatro ocasiones (2010, 2011, 2019 y 2020) y la Gala People In Red en tres ediciones.

Respecto a Sílvia Abril, ha destacado la amplia trayectoria en cine, teatro y televisión de la actriz, humorista y presentadora. Presenta el programa semanal de La 2 en Cataluña 'La recepta perduda'.

Inició su carrera sobre los escenarios en la compañía Comediants, y dio el salto a la televisión nacional con 'Homo Zapping'. En la pequeña pantalla, algunos de sus trabajos más destacados han sido 'Masterchef celebrity', 'Lol, si te ríes pierdes', 'Juego de juegos' o 'Tu cara me suena'.

En cine, ha trabajado a las órdenes de directores entre los que destacan Javier Ruiz Caldera, Cesc Gay, Isabel Coixet, José Skaf, Joaquín Mazón, Juana Macías, Nacho G. Velilla o Beatriz de Silva. También ha protagonizado series como 'Mamen Mayo', proyecto por el que recibió el premio a Mejor Actriz de Serie en el Festival de Cine Español de Cáceres, 'Señor, dame paciencia', 'Atasco' o 'Vintage'. Y sobre las tablas la hemos podido ver en montajes como 'Molt Soroll per no res', 'Las asambleístas (las que tropiezan)' o 'El Tenoriu'.

Igualmente, ha ejercido de maestra de ceremonias en los Premios Goya, los Premios Feroz, los Premios Gaudí y, más recientemente, la gala solidaria People In Red Barcelona, entre otros.

En la actualidad, rueda otra película como protagonista, tiene pendiente el estreno del largometraje 'Todos los colores', y la próxima temporada protagonizará 'El Firmament', montaje del Teatre Nacional de Catalunya que dirigirá Gara Roda.

RTVE ha anunciado también que, una hora después de la retransmisión de la Puerta del Sol, ofrecerá en directo las Campanadas desde Canarias, este año con la música como protagonista.

La pareja de presentadores estará formada por dos artistas canarios: NIA, ganadora del Festival de Viña del Mar 2025, en la que será su cuarta retransmisión de Campanadas para RTVE, y st. Pedro, que se estrena en esta labor tras lograr un segundo puesto en el Benidorm Fest 2024.