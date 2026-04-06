La Archidiócesis de Madrid lanza el videopodcast 'Una Iglesia, mil voces' para la visita del Papa

Cartel de la iniciativa 'Una Iglesia, mil voces'.
Cartel de la iniciativa 'Una Iglesia, mil voces'. - ARCHIDIÓCESIS DE MADRID
Europa Press Sociedad
Publicado: lunes, 6 abril 2026 18:54
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MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Madrid ha lanzado este Lunes de Pascua el videopodcast 'Una Iglesia, mil voces' para preparar la visita del Papa León XIV a la capital, en el marco de su viaje a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio de 2026.

La iniciativa tiene como objetivo "contar historias y poner voz a tantos cristianos y cristianas que, cada día, en lo sencillo, entregan su vida por amor a Jesús", según ha informado la Archidiócesis en un comunicado.

En concreto, más de 40 personas, niños y mayores, desfilarán delante de los micrófonos "para reflexionar con libertad de lo que supone la figura del Papa para cada uno de ellos y para compartir, en la normalidad de la conversación, su experiencia como cristianos en la capital".

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