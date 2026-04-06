La Archidiócesis de Madrid lanza el videopodcast 'Una Iglesia, mil voces' para la visita del Papa

Cartel de la iniciativa 'Una Iglesia, mil voces'. - ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Madrid ha lanzado este Lunes de Pascua el videopodcast 'Una Iglesia, mil voces' para preparar la visita del Papa León XIV a la capital, en el marco de su viaje a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio de 2026.

La iniciativa tiene como objetivo "contar historias y poner voz a tantos cristianos y cristianas que, cada día, en lo sencillo, entregan su vida por amor a Jesús", según ha informado la Archidiócesis en un comunicado.

En concreto, más de 40 personas, niños y mayores, desfilarán delante de los micrófonos "para reflexionar con libertad de lo que supone la figura del Papa para cada uno de ellos y para compartir, en la normalidad de la conversación, su experiencia como cristianos en la capital".