El área de Menores de Ceuta acoge a 1.017 menores no acompañados

Varias personas en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha informado este miércoles de que atiende actualmente a 1.017 menores extranjeros no acompañados, una cifra que, según el Gobierno local, evidencia "la extraordinaria presión que soporta el sistema de protección" de la ciudad.

La administración autonómica ha señalado que la evolución registrada durante las últimas semanas refleja "la magnitud del incremento experimentado". Según han detallado, el pasado 15 de julio la red de protección atendía a 213 menores, cifra que ascendió a 718 el 28 de julio y que ha alcanzado este miércoles los 1.017.

Del total de menores acogidos, la Ciudad ha precisado que aproximadamente 750 ya habían accedido a Ceuta antes de las jornadas críticas del 30 y 31 de julio, lo que, a su juicio, "demuestra que el reciente aumento se ha producido sobre un sistema que ya se encontraba ampliamente desbordado".

Ante esta situación, el Gobierno ceutí ha asegurado que ha realizado "un importante esfuerzo para ampliar la capacidad asistencial", habilitando durante los últimos días 664 nuevas plazas mediante la adaptación de recursos existentes y la puesta en marcha de dispositivos extraordinarios.

No obstante, ha señalado que la insuficiencia de medios ha obligado a solicitar al Gobierno central la activación de recursos adicionales que permitieran atender de forma inmediata a los menores que permanecían en la vía pública, con el fin de garantizar su protección y el cumplimiento de sus derechos.

Como respuesta a esa petición, los Ministerios de Juventud e Infancia y de Educación han puesto a disposición de la Ciudad dos centros escolares para su utilización temporal como recursos de acogida. Según ha indicado la administración local, el primero de ellos ya se encuentra plenamente operativo y alberga en la actualidad a unas 110 niñas y adolescentes.

La Ciudad ha explicado que esta medida permitirá "ofrecer una respuesta transitoria hasta que concluyan los trabajos de adecuación de los nuevos recursos de acogida previstos en Loma Margarita y en la zona portuaria", que contarán con capacidad para entre 400 y 500 menores y cuya entrada en funcionamiento está prevista para la próxima semana.

El Ejecutivo local ha asegurado que continúa trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Juventud e Infancia para hacer frente a una situación que considera extraordinaria y que, según ha insistido, supera ampliamente la capacidad de los recursos de protección disponibles actualmente en Ceuta.