ARHOE apuesta por el horario de octubre como "único y estable" por respetar los bioritmos naturales del organismo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) apuesta por mantener el horario de octubre como "único y estable", al considerar que respeta los bioritmos naturales del organismo y permite un descanso de mayor calidad.

La asociación se ha manifestado de este modo ante el cambio de hora que tendrá lugar este fin de semana, en concreto, durante la madrugada del domingo 26 de octubre, cuando a las 03:00 pasarán a ser las 02:00.

ARHOE ha asegurado que este cambio de hora altera el reloj biológico y provoca un desajuste en el ritmo circadiano. Por ello, durante varios días, indica que pueden aparecer síntomas similares al 'jet lag', con una sensación de malestar general que, sobre todo, afecta a los mayores de 50 años, así como a niños, adolescentes y personas con enfermedades crónicas.

Además, recuerda que, en el año 2018, la Comisión Europea consultó a la ciudadanía, una encuesta que reveló que el 84% de los europeos, así como el 93% de los españoles, estaba a favor de eliminar los cambios de hora.