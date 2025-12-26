Arranca la fase final de la operación de Navidad con una previsión de 8,3 millones de desplazamientos

Varios vehículos en la A5, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La operación especial de la DGT por tráfico arranca hoy sobre las 15.00 de la tarde y se alargará hasta el día 6 de enero. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase de la operación de tráfico de Navidad arranca a las 15 horas de este viernes con una previsión de 8.360.000 millones de desplazamientos de largo recorrido hasta el 1 de enero. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que hasta el día 6 las carreteras registrarán casi 14 millones de desplazamientos, de los cuales 5,5 millones se producirán en la tercera y última fase del dispositivo entre el 2 y el 6 de enero.

Las horas más desfavorables para viajar en el inicio de la segunda fase de la operación de Navidad se concentrarán entre las 18 y las 21 horas de este viernes 26, entre las 10 y las 13 horas del sábado 27 y entre las 19y las 21 horas del domingo 28 de diciembre.

Para que todos los desplazamientos por carretera, motivados por la coincidencia en estos días de las fiestas navideñas, reuniones familiares y vacaciones escolares y universitarias, se realicen de la forma "más ordenada, fluida y segura posible", Tráfico ha previsto entre otras medidas de regulación y ordenación, la instalación de carriles reversibles y adicionales mediante balizamiento, conos y señalización en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

RECOMENDACIONES

Tráfico recuerda que es fundamental abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas siempre que se vaya conducir y mantener la atención plena en todo trayecto, también en los cortos y, especialmente, en los nocturnos. Se recuerda además que, a partir del 1 de enero de 2026, la V-16 conectada será el único dispositivo legal de preseñalización de peligro que sustituye a los triángulos para indicar que un vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada.

Se recomienda también planificar el viaje con antelación e informarse sobre cualquier incidencia en carretera a través de los boletines informativos de tráfico en las distintas emisoras de radio y televisión, en la web www.dgt.es, en Twitter --@DGTes e @InformacionDGT-- y en el teléfono 011.

Además, es importante prestar atención a la circulación en invierno, teniendo en cuenta que las posibles condiciones meteorológicas adversas pueden sorprender en cualquier momento, "para lo que es necesario llevar los elementos imprescindibles para circular con ellas".