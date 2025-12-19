Arranca la operación Navidad con accidentes y atascos en Madrid, Barcelona, Santander, Valencia o Murcia

Tráfico durante la operación salida por el puente de la Constitución en la carretera A6, a 5 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 5 de diciembre, a partir de las 15.00 horas, hasta la - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera fase del dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) para estas Navidades ha arrancado a las 15.00 horas registrando atascos y accidentes que complican la circulación en diferentes carreteras Madrid, Barcelona, Santander, Valencia o Murcia.

Según la información de la DGT, recogida por Europa Press, a las 15.00 horas, permanece cortada por un accidente la A-1 en Somosierra de entrada a Madrid. Se ha establecido un desvío alternativo debidamente señalizado.

Al margen de esta incidencia, varios accidentes complican la circulación en la salida de Santander por la S-10 en Maliaño; otro de salida de Valencia por la CV-35 a la altura de La Eliana; y un último en la A-7 en Murcia en Alcantarilla en sentido Elche.

También se registran bastantes complicaciones, sobre todo en las salidas de Madrid. Destacan la A-4 en Butarque y Pinto, y también la A-6 en la zona de Aravaca y El Plantío. En cuanto a Barcelona, lo peor está en la A-2 en Sant Joan Despí y la AP-7 en Barberá del Vallés, todo ello en ambas direcciones.

Se complica, igualmente, la entrada a Valencia por la A-3 en Loriguilla y la V-31 en Silla. También hay tráfico bastante intenso en varios puntos de la A-7, en ambas direcciones: en Murcia a la altura de Espinardo; en Málaga, en Fuengirola; y en Cádiz, en San Roque y Guadacorte.

Finalmente, hay complicaciones en Sevilla, en la A-49 en Camas, en ambos sentidos. La DGT pide "especial precaución en esta jornada de operación salida".