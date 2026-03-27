Arranca la operación salida de Semana Santa, en la que se prevén 4,3 millones de desplazamientos por carretera

Archivo - Tráfico en la autovía A-5 a su paso entre Móstoles y Arroyomolinos durante la segunda fase de la operación salida por Semana Santa, a 27 de marzo de 2024, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha la operación sali - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera fase de la operación especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) con motivo de la Semana Santa tendrá lugar desde las 15.00 horas de este viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que prevén 4,3 millones de desplazamientos por carretera.

Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, la segunda fase de la operación especial se desarrollará entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana. En total, Tráfico prevé que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante esta Semana Santa.

Para estos días, la DGT cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias) y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad, además de los medios aéreos de los que dispone el Organismo que volarán todos los días del operativo) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Con el objetivo de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, Tráfico instalará carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

La DGT reconoce que estas medidas si bien son "beneficiosas en conjunto porque permiten mejorar la fluidez en determinados ejes viarios especialmente congestionados, pueden ser percibidas en ocasiones como una penalización a los conductores que circulan por el sentido al que se le resta un carril". Por ello, reforzará los itinerarios alternativos que permitan evitar esas rutas y que se pueden consultar en su web.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

OBLIGACIÓN DE LLEVAR LA V16

Tráfico recuerda que Semana Santa es el primer "éxodo masivo de tráfico para muchos ciudadanos con dos novedades importantes". Por un lado, la obligación de llevar la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera y se tenga que detener el vehículo y, por otro, las nuevas mejoras incorporadas al teléfono de información del estado de las carreteras 011.

Desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, es obligatoria la utilización del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los Paneles de Mensajería Variable situados en las carreteras para que adopten las medidas oportunas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera. Cada día, de media, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de unas 2.700 incidencias a través de la V-16.

Respecto al 011, ha indicado que este teléfono ha sido "recientemente mejorado" con la incorporación de la Inteligencia Artificial a través de la inclusión de capacidades avanzadas de procesamiento del lenguaje (PLN) que permiten "la transcripción automática de las interacciones, la identificación de entidades relevantes y el análisis del estado emocional del usuario, facilitando la evaluación y mejora continua del servicio".

En este escenario, Tráfico pone el foco en el colectivo de motoristas y recuerda que durante la Semana Santa pasada fallecieron 27 personas en 26 siniestros de tráfico, de los cuales 8 eran motoristas. Así, la DGT espera que "no se repita en esta ocasión y que, gracias al respeto a las normas, todos" puedan disfrutar de "unos días de descanso sin incidencias".

Igualmente, la DGT insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura para evitar imprevistos, además de informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir en el camino a través de las cuentas de X (@informacionDGT y @DGTes), los boletines informativos en radio y televisión, o bien llamando al teléfono 011.

Finalmente, Tráfico llama a "no usar el teléfono móvil mientras se conduce; no conducir ni dejar a nadie que conduzca si se ha ingerido alcohol u otras drogas y respetar los límites de velocidad, así como el resto de las normas de tráfico". "Lo importante es llegar y volver para contarlo", ha concluido.