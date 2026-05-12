El Arzobispado de Madrid trabaja con intensidad para que se produzca un encuentro del Papa con víctimas de abusos

Archivo - Decenas de personas durante un acto público de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos de la Iglesia, en el Pórtico de la catedral de la Almudena. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Madrid está trabajando "con intensidad" para que se produzca un encuentro del Papa León XIV con víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial, durante su visita a España, del 6 al 12 de junio, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al Arzobispado.

El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ya avanzó la semana pasada en una rueda de prensa en la Conferencia Episcopal, que han entregado al Papa un "listado de posibles encuentros" que no aparecen en la agenda pública y que todavía no están cerrados.

"Se han planteado otro tipo de encuentros que todavía el Papa no ha cerrado. De todas formas estos encuentros privados, Santa Sede suele comunicarlos después que se realicen, no previamente. Desde luego tiene un listado y el Papa también lo ha pedido, de posibles encuentros privados que en los tiempos que no aparecen en la agenda pública, pues pueda tener el Santo Padre. Pero esto ya lo irá diciendo el Vaticano cuando ellos crean oportuno", puntualizó.

En la misma línea, el presidente de la CEE, Luis Argüello, ha indicado este martes que "es una posibilidad" aunque no ha querido aclarar si se lo han propuesto o no al Papa y ha puntualizado que este tipo de encuentros privados se conocerán a posteriori.

Además, ha subrayado el "dolor escandaloso" provocado por estos abusos. "Hemos dado en estos años diversos pasos nunca suficientes para el dolor escandaloso provocado por este tema", ha afirmado, en un encuentro informativo de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Four Seasons de Madrid.

El encuentro entre el Papa y las víctimas de abusos se produciría apenas dos meses después de la puesta en marcha del nuevo sistema mixto de reparación a víctimas de abusos en la Iglesia puesto en marcha por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo.

De acuerdo con este nuevo sistema, las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica pueden solicitar desde el pasado 15 de abril una compensación económica, una reparación simbólica o restaurativa, atención social, gastos derivados de tratamientos por secuelas físicas o psicológicas y un documento de reconocimiento de la condición de víctima.

Las solicitudes recibidas por la oficina creada dentro del Ministerio de Justicia, se remiten a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por "especialistas y profesionales independientes", que será la responsable de elaborar la propuesta de reparación. Si las partes la aceptan, será definitiva y la Iglesia deberá darle cumplimiento.

Si hubiese discrepancias, se convocará una Comisión Mixta con participación de todas las partes y las asociaciones de víctimas para tratar de llegar a un acuerdo. Si el consenso no fuese posible, el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra.

Este mecanismo de reparación es fruto del acuerdo que firmaron el Gobierno y la Iglesia el pasado 8 de enero, y podrán acceder a él todas las víctimas que ya no pueden recurrir a la vía judicial, bien porque el caso ha prescrito, bien porque el agresor ha fallecido, con independencia de que hayan recibido anteriormente o no algún tipo de compensación por parte de la Iglesia católica, a través de su Plan PRIVA. Las víctimas tendrán un plazo de un año, prorrogable a otro, para presentar sus solicitudes.

En octubre de 2024, el arzobispo de Madrid organizó en la Catedral de la Almudena un acto público de perdón a las víctimas de abusos, y ya entonces aseguró que ninguna víctima se iba a quedar sin acompañamiento "total".