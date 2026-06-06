El arzobispo de Madrid pide a León XIV su ayuda para "construir comunidades vivas" que sostengan a los jóvenes

El Papa León XIV y el arzobispo de Madrid, José Cobo. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha pedido la ayuda del Papa León XIV para "construir" en la Iglesia española "comunidades vivas que sostengan a los jóvenes" afectados por el "sufrimiento", la "precariedad", la "soledad" o la "desesperanza".

"Necesitamos que nos anime a caminar como cristianos para construir comunidades vivas que sostengan a los jóvenes, a despertar preguntas vocacionales y a abrir horizontes de misión", ha subrayado Cobo este sábado durante la Vigilia con los jóvenes en la Plaza de Lima.

Cobo ha explicado a León XIV que llega a una Iglesia "que vive grandes retos, pero también una profunda esperanza" compuesta por jóvenes "entusiastas y con vitalidad", jóvenes "que buscan sentido y están en los procesos de iniciación y formación cristiana" o que "atraviesan momentos de sufrimiento".

"Migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad, o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida", ha apuntado.

Por ello, le ha dicho que "de su mano", la Iglesia de Madrid quiere "aprender a responder como Iglesia, caminando juntos y ofreciendo caminos de acompañamiento y de vida".

Además, ha hecho referencia al dicho 'De Madrid al cielo' para subrayar que lo que la Iglesia quiere hacer este sábado es "mirar al cielo, mirar alto y alzar la mirada para reconocer" en el Pontífice a quien les "confirma en la fe".

"Alzar la mirada para no quedar encerrados en lo inmediato ni en la desesperanza. Alzar la mirada para reconocer lo que el Espíritu sigue haciendo en su Iglesia. Alzar la mirada para escuchar la voz del Señor que sigue preguntando a cada joven: ¿Para quién es tu vida?", ha enfatizado.

En este sentido, Cobo ha asegurado que en la actualidad "Dios sigue llamando". "Mirar al cielo hoy es alzar la mirada para volver a descubrir que Dios sigue llamando, que el otro es un hermano y que la vida de cada persona merece la pena. La historia de cada uno de vosotros está aún por escribirse y Dios no ha dejado de contar con nadie", ha señalado.

Hoy, según ha dicho, la escriben "junto al Santo Padre". "Santo Padre, gracias por venir a ayudarnos a levantar la mirada. Gracias por confirmarnos en la fe, alentarnos en la misión y recordarnos que el Espíritu sigue actuando y que la Iglesia sigue siendo enviada. Esta es su casa, estos son sus jóvenes", ha remarcado.