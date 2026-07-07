El arzobispo de Rabat se aparta del cargo tras abrir el Vaticano investigación por presuntos abusos y niega los hechos

Archivo - Cristóbal López, arzobispo de Rabat. - CONFERENCIA EPISCOPAL - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Rabat (Marruecos), el español Cristóbal López, ha decidido dar "un paso al lado" tras las acusaciones de "comportamientos inadecuados" de varias mujeres adultas y ha negado los hechos.

"Por el momento me remito al comunicado reiterando que yo no he cometido ni violencia, ni agresión, ni acoso sexual", ha asegurado López en declaraciones a Europa Press.

En un comunicado publicado por la Archidiócesis de Rabat, López reconoce que se enfrenta a un "acontecimiento difícil" ante las acusaciones de "comportamientos inadecuados hacia mujeres adultas".

El arzobispo explica que debido a esta situación, la Iglesia ha abierto una investigación preliminar que se encuentra "en manos de las instancias romanas" con las cuales asegura estar "cooperando".

En este sentido, precisa que "durante este periodo de investigación", se apartará de sus funciones con el fin de "no obstaculizar la investigación".

"Voy a dar un paso al lado por lo que no presidiré ninguna celebración pública y no intervendré en ninguna actividad pastoral", añade.