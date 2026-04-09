AS adquiere la plataforma de contenido social deportivo Post United

Equipo Post United - PRISA

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diario deportivo AS ha adquirido la plataforma de contenido social deportivo Post United, según ha informado este jueves el Grupo Prisa.

La compañía ha destacado que Post United combina noticias, entretenimiento, análisis y contenido viral en torno al fútbol, a través de una comunidad de creadores de contenido. Cuenta con presencia en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y X, redes en las que suma más de 14 millones de seguidores.

La consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil, ha explicado que esta operación confirma "tres palancas básicas" del plan de la compañía: "transformación digital, foco audiovisual y social y llegada a nuevas audiencias, y lo hace aportando una gran aceleración a nuestro vertical de deporte y al liderazgo que ya ostenta AS".

"Además, estamos sumando talento contrastado y la capacidad de generar operaciones comerciales en otros entornos", ha declarado la consejera delegada de Prisa Media, tras la adquisición de Post United, que impulsa también Post United Fem, un vertical especializado en fútbol femenino con presencia en Instagram y TikTok; y el After de Post United, un formato que reúne semanalmente a futbolistas, leyendas y entrenadores.

Liderada por Marcel Miquel y Esteve Calzada, la multiplataforma cuenta con un equipo de creadores de contenido integrado por Mar, Paula, Carlos, Jordi, Oscar, Javi y Pol, quienes acercan a la comunidad Gen Z contenidos orientados al público futbolero.

Para Steve Calzada, "de una alianza entre el grupo de comunicación más grande de España y el digital publisher líder en fútbol solo pueden salir cosas increíbles". "Y con un Mundial tan cerca... nos espera un futuro fascinante", ha subrayado.

Marcel Miquel cree que "la incorporación de Post United al Grupo Prisa representa una oportunidad extraordinaria para ambas partes". "Nuestra experiencia en redes sociales y en la captación de nuevas audiencias se suma ahora a la capacidad y el liderazgo de uno de los grandes grupos de comunicación en lengua española. Estamos comprometidos con aprovechar al máximo este nuevo escenario y con hacer crecer juntos algo verdaderamente relevante", ha afirmado.