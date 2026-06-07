Asistentes a la Misa valoran el mensaje del Papa: "Palabras directas para todos, no sólo para los católicos"

El Papa León XIV saluda desde el papamóvil, en la plaza de Colón, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV recorre las calles antes de oficiar una misa y posterior procesión eucarística en el entorno de la capital. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asistentes a la Misa que se celebra este domingo en Cibeles han puesto en valor las palabras de León XIV durante la homilía, en la que ha pedido que la religiosidad histórica de España sea una "escuela de fe" y no un "museo del pasado" , y han destacado que son "palabras muy directas, no sólo para los católicos, sino para todo el mundo".

Así se ha expresado a Europa Press José (46 años), que ha enfatizado en que las palabras del Pontífice han sido "muy acertadas". Junto con sus acompañantes, procedentes de un colegio del CEU, también ha destacado que León XIV haya mencionado "a San Juan de la Cruz y a otros santos españoles".

En cualquier caso, ha destacado que se queda con el mensaje que lanzó ayer el Papa en la Vigilia, donde habló de "ser personas" y, a los jóvenes, que podían "cambiar el mundo".

Para Fernando y Marcos (de 16 y 18 años), la homilía del Papa ha sido "muy bonita, muy interesante" y han destacado que el Pontífice "valora mucho a los jóvenes" y "está muy enterado de todo". En declaraciones a Europa Press, han destacado los mensajes sobre el Corpus Christi y la fe. "En España hay que recordar la historia de la fe, aprender de ella y tenerla presente", han subrayado.

Por su parte, Adrián (12 años) cree que las palabras de León XIV han sido "muy bonitas" y que el Papa "se ha esforzado mucho" en su homilía. En declaraciones a Europa Press, ha rememorado el momento en el que Papa "ha dado recomendaciones" y ha dicho que "en España hay que tener más fe".

Paloma (38) también ha expresado una opinión positiva de la homilía del Papa aunque, en declaraciones a Europa Press, ha admitido que "le gustaría leerla otra vez". Como a otros muchos de los asistentes, le gustado el momento en el que León XIV ha hablado de "volver a la raíz de la fe, las tradiciones". "Ha hablado de cómo el Corpus es una fiesta importante en España, no es una fiesta cualquiera, eso me ha gustado", ha indicado.

"NO SOMOS UNA JUVENTUD PERDIDA"

Otros asistentes se han pronunciado sobre los mensajes lanzados por el Papa durante la Vigilia de este sábado por la tarde, cuando León XIV expresó su confianza en que los jóvenes pueden cambiar el mundo. Para Cayetana y Raquel (19 años), fue "un buen llamamiento".

Ambas jóvenes vienen con la Diócesis de Getafe, del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón y han pasado la noche en un colegio relacionado con San Agustín. "Parece que los jovenes estan muy perdidos y él confía en nosotros, en que nosotros no somos una juventud perdida", han recalcado en declaraciones a Europa Press.

Juan (17 años) estudia en un colegio del CEU en Alicante y también ha sido acogido por un centro educativo de la zona. Llegó ayer a Madrid a las 12:00 horas, junto con un grupo de unas 50 personas, y asistió a la Vigilia, que califica de "una locura".

Sobre los mensajes lanzados por el Papa, ha puesto en valor que es "la primera figura de la Iglesia" y que, como tal, "hace que la gente siga por el buen camino porque es el primero que tiene que reorientar a todo el mundo".

"Si en algún momento se va todo por las ramas, el Papa nos lo recuerda, sobre todo a los jovenes, porque somos los que vamos a suceder a esta generación. Ha mencioado a varios santos y, efectivamente, nosotros podemos igual que ellos ser santos, lo tenemos al alcance, no es imposible", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

A María, Miriam y Silvia, del Colegio Alborada de Alcalá de Henares, coinciden en que también les han emocionado las palabras que el Papa a dirigido a la juventud por su "profundidad". "Le llegan mucho a la gente joven, les da esperanza y les anima a tender puentes y arrimar el hombro para ayudar a las personas que lo necesitan", ha explicado Silvia.

María ha destacado que a los "jóvenes les ha dicho que no están solos". "El Papa une porque todos somos Iglesia", ha indicado, mientras que Miriam ha enfatizado en la gran acogida que los ciudadanos le han dado al Pontífice: "Se le ve feliz y alucinado".

Las tres han llegado a Madrid acompañadas por numerosas familias del centro y de asociaciones culturales y de miembros del coro del colegio que este lunes formarán parte del coro que actuará en el Bernabéu. Su directora, Julieta Romeo, señala que la oportunidad de actuar ante el Pontífice es " un regalo". "Llevamos días de ensayo y es una experiencia muy bonita", ha concluido.