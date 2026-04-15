Asociación Abogados de Víctimas de Accidentes de tráfico celebrará una convención en Jerez (Cádiz) el 11 y 12 de junio

Decenas de vehículos durante la operación salida por las vacaciones de Semana Santa, en la A-4, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico ha activado un dispositivo especial de regulación, vigilancia y asistencia, ante el - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) celebrará una Convención extraordinaria en Jerez de la Frontera (Cádiz) los días 11 y 12 de junio, coincidiendo con su décimo aniversario.

Así lo ha dado a conocer la entidad, que ha pues en valor la consecución de su asociado número 400, "un dato que refleja el crecimiento, la solidez y la relevancia que ANAVA-RC ha alcanzado en el sector".

"Estos diez años han demostrado que la defensa de las víctimas exige algo más que conocimiento jurídico: requiere especialización, independencia y una comunidad unida que comparta valores y objetivos. En ANAVA-RC trabajamos juntos para elevar el nivel de la práctica profesional y garantizar que cada víctima tenga acceso a los mejores especialistas en responsabilidad civil", asegura Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.

En este contexto, la asociación realizará la citada Convención extraordinaria "concebida no solo como un encuentro con un programa formativo de primer nivel, sino también como un espacio de convivencia que refuerza los lazos personales y profesionales que definen la identidad" de la organización.

Según ANAVA-RC, estas jornadas servirán para abordar cuestiones "clave para el presente y el futuro de la responsabilidad civil", como la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo en materia de circulación, las reclamaciones por responsabilidad civil sanitaria, los retos derivados de la inteligencia artificial y su impacto en la práctica jurídica.

Las jornadas darán cabida a un desayuno de trabajo sobre excelencia profesional y gestión emocional en la abogacía de víctimas, un "espacio de reflexión práctica orientado al cuidado del profesional y a la mejora del ejercicio jurídico en contextos de alta exigencia emocional, reafirmando así el compromiso de la asociación con la formación especializada y de excelencia".