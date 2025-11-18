Asociación Silva Venatio recoge el XV Premio Fondena por la conservación de la perdiz roja

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Silva Venatio, que desarrolla su labor en la Campiña de Cádiz, ha recogido este martes el XV Premio Fondena para la Protección de la Naturaleza, en un acto celebrado en el Auditorio de la Mutua Madrileña.

La asociación ha sido reconocida por su compromiso excepcional en la conservación de la perdiz roja salvaje (Alectoris rufa), especie emblemática del medio rural ibérico. Su población había sufrido un colapso en las últimas décadas debido a enfermedades, pérdida de hábitat, presión de predadores y cambios en las prácticas agrícolas, incluida la intensificación de los cultivos y el abandono de técnicas tradicionales.

El jurado ha resaltado la labor de la Asociación Silva Venatio, aplicada sobre más de 5.700 hectáreas de la Campiña de Cádiz. La asociación combina restauración de hábitats mediante mosaicos vegetales y cultivos dirigidos, establecimiento de redes de bebederos y comederos, seguimiento sanitario riguroso y control genético de las poblaciones, manejo selectivo de predadores y colaboración con propietarios y gestores rurales para compatibilizar producción agrícola y conservación de la biodiversidad.

Gracias a esta estrategia, Silva Venatio ha logrado frenar la desaparición de la perdiz roja en fincas donde estaba extinguida, iniciando procesos de recuperación que hoy son referentes a nivel regional. Además, su labor ha favorecido la recuperación de otras especies esteparias en regresión, como el sisón, la ganga, el alcaraván, la avutarda, y rapaces como el águila imperial ibérica o el aguilucho lagunero, así como numerosos insectos y mamíferos.

El acto ha contado con la presencia, entre otros, del presidente de Fondena, Pedro de Borbón-Dos Sicilias, y el director General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan Ramón Pérez Valenzuela, quien también recibió un diploma en reconocimiento a la implicación de la Junta de Andalucía con el proyecto.

"Aunque nuestra acción se centra en España, los aprendizajes y modelos que surgen de estas iniciativas trascienden fronteras, porque proteger la naturaleza aquí, también contribuye al equilibrio ecológico del planeta e inspira proyectos similares en otros lugares", ha asegurado Borbón-Dos Sicilias.

El Premio Fondena, otorgado cada dos años por la Fundación Fondo para la Protección de la Naturaleza, distingue a personas, entidades o asociaciones cuya labor representa una contribución significativa a la conservación de la fauna y flora de España.

Desde su creación en 1982, Fondena ha apoyado proyectos de gran relevancia, como la conservación del lince ibérico, la recuperación del quebrantahuesos en el Pirineo español o el mantenimiento del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela.

Hasta la fecha, Fondena ha entregado 670.000 euros en premios a lo largo de sus 15 ediciones y ha invertido 1.208.900 euros en 21 proyectos de conservación.