Asociaciones de periodistas, sindicatos y colegios piden a políticos condenar las agresiones: "Informar no es delito"

Las organizaciones periodísticas y sindicales presentan un manifiesto conjunto contra el acoso y las agresiones a periodistas, en la sede confederal de UGT, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones profesionales, sindicatos y colegios de periodistas han exigido este martes a los partidos políticos que condenen "de manera inequívoca" las agresiones contra profesionales de la información, durante la presentación de un manifiesto conjunto suscrito por una decena de organizaciones del sector. "Informar no es un delito. La información es democracia", han resumido los firmantes en el acto de presentación del manifiesto.

El manifiesto llega después de que periodistas de fueran agredidos la semana pasada en la plaza de Cibeles de Madrid durante la cobertura de las manifestaciones por la crisis migratoria de Ceuta, con gritos, insultos, empujones y amenazas proferidos en directo, un episodio que varios de los firmantes han citado como detonante inmediato de la iniciativa.

"Lo ocurrido la semana pasada en Cibeles "no es una anécdota, es un patrón", ha incidido la presidenta de la agrupación de Periodistas de UGT (AgP-UGT) Leonor Mayorga, que ha matizado que es fruto de "años" de señalamientos "desde tribunas parlamentarias", amenazas contra medios públicos y privados, "listas negras con nombres y apellidos de compañeros" y acusaciones de manipulación para "deslegitimar" el trabajo periodístico.

Asimismo, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha pedido a la sociedad que "ayude a los periodistas", porque "cuando se ejerce la libertad de información en realidad lo que se está garantizando es el derecho de la sociedad a recibir información".

En representación de Comisiones Obreras ha intervenido Montse Montaos, de la Agrupación de Periodistas de CCOO, quien ha subrayado que "en este momento es fundamental la unidad" porque el sindicato "no puede no sumarse" a un comunicado que considera "indiscutible" en defensa de la profesión.

Montaos ha explicado que llevan "mucho tiempo preocupados" por el acoso a los periodistas, tanto en redes sociales como por parte de partidos políticos, y ha indicado que CCOO se ha puesto "a disposición" de los compañeros agredidos, ofreciendo apoyo legal y la posibilidad de recurrir a instancias europeas "si es necesario". La sindicalista ha remarcado que se trata también de "una cuestión de derechos laborales" y de seguridad.

Por su parte, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha señalado especialmente "la denuncia de los políticos que señalan a periodistas", lo que "lleva a las agresiones", como ha explicado Agustín Yanel, al tiempo ha recordado los episodios registrados en Ceuta, donde se ha visto a personas "que agredían e insultaban" a periodistas. Ha calificado a los agresores de "energúmenos" y ha asegurado que, con sus ataques, "están tirando piedras contra sí mismos", porque el trabajo periodístico "consiste en garantizar el derecho de la ciudadanía a la información".

"Las agresiones son cada vez más violentas y más continuas", ha matizado por su parte el representante de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, Ignacio Coll, que ha pedido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "posibiliten" el trabajo de los periodistas "en todas las circunstancias", así como a los organizadores de manifestaciones que faciliten esa labor informativa.

"Cuando se señala desde arriba, se abre la veda desde abajo", ha afirmado Mayorga, que ha expresado que "no hay libertad de prensa sin condiciones laborales dignas", recordando que la cobertura de crisis como la de Ceuta se realiza en ocasiones "con contratos precarios, sin chaleco, sin formación en seguridad, sin seguro" y cobrando "50 euros por pieza".

Asimismo, ha explicado que la crisis de Ceuta "interpela como país y como profesión" y exige ser tratada "con rigor, con contexto y con humanidad", denunciando los intentos de "convertir la solidaridad en odio".

En este sentido, ha pedido al Gobierno y al Ministerio del Interior protocolos de protección en manifestaciones, a la Fiscalía que actúe de oficio ante las agresiones, a las empresas de medios que "no dejen solos" a sus equipos en la calle, y a todos los partidos que "cesen de inmediato" la estigmatización de periodistas.

Mallorga ha cerrado su intervención citando a Kapuscinski, para quien "el trabajo del periodista no consiste en ir por ahí pisando cucarachas, sino en encender la luz para que se vea cómo corretean".

"Si nosotros empezamos a encender esa luz, los malos de la película no van a poder ganar. Informar no es un delito. La información es democracia", ha concluido Mallorga.

"NO VAMOS A NORMALIZAR LAS AGRESIONES"

En el texto suscrito por las organizaciones se advierte de que no se va "a normalizar las agresiones, las amenazas, el acoso ni el señalamiento de periodistas" mientras ejercen su trabajo y reivindica que la libertad de información "no es una concesión de los gobiernos, de los partidos políticos, de las instituciones ni de quienes ocupan temporalmente posiciones de poder", sino "un derecho constitucional y humano de toda la ciudadanía".

Asismismo, tachan de "intolerable" que periodistas, reporteros gráficos, cámaras y otros profesionales de los medios sean "insultados, perseguidos, amenazados o agredidos" en manifestaciones, concentraciones, conflictos sociales o emergencias, y denuncia que desde algunos grupos políticos se contribuya "a señalar a periodistas concretos" o se empleen términos como "terrorista" para referirse a ellos.

Asimismo, en el manifiesto reclaman a las fuerzas políticas y a los responsables institucionales que condenen "de manera inequívoca" cualquier agresión y abandonen "definitivamente" las estrategias de señalamiento personal, pide a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que garanticen la seguridad de los profesionales de la información y demanda que las amenazas y agresiones "sean investigadas con diligencia" y que sus responsables "respondan ante la ley".

El manifiesto está suscrito por la Agrupación de Periodistas de UGT (AgP-UGT), Periodistas de CCOO, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Reporteros Sin Fronteras (RSF España), la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.