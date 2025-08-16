Aterrizan en la base aérea de Matacán (Salamanca) dos aviones-cisterna italianos para combatir los incendios de España

Llegan a España los dos aviones-cisterna Canadair para participar en el dispositivo contra los incendios - CUENTA X MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos aviones cisterna Canadair italianos, aportados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, han aterrizado este sábado en la base aérea de Matacán (Salamanca) para participar en las labores de extinción de los incendios que afectan a parte del territorio español.

"Ya están en España los dos aviones-cisterna Canadair para participar en el dispositivo contra los incendios en nuestro país", ha anunciado el Ministerio del Interior a través de un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press.

Según Presidencia del Gobierno, a partir de mañana, domingo, empezarán a operar en aquellas zonas donde sea más urgente su intervención.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior gestiona la incorporación de nuevos medios europeos en las labores de extinción.

Esta dirección general coordina también la incorporación a las labores de extinción de medios procedentes de otras comunidades autónomas. Medios de Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, operan ya en algunas de las zonas más afectadas.