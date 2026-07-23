Atresmedia incrementa un 2,6% sus ingresos netos, hasta los 520 millones de euros, en el primer semestre de 2026

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MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Atresmedia ha logrado en el primer semestre de 2026 unos ingresos netos de 520 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,6% respecto al año anterior y un Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) de 87,1 millones de euros, una mejora de 2,1 millones de euros respecto al 2025, según ha informado la compañía a la Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El beneficio del ejercicio es 7,4 millones menor como consecuencia, principalmente, del registro en 2025 de intereses de demora del crédito frente a la AEAT con la Sentencia de la Audiencia Nacional favorable a la Sociedad en la demanda sobre la compensación de bases imponibles negativas. Sin este efecto y el de los extraordinarios por participaciones, el beneficio neto después de impuestos hubiera sido ligeramente superior al del primer semestre de 2025, como ha detallado el Grupo.

La inversión publicitaria total, que incluye todos los soportes publicitarios, crece un 3,9% respecto al primer semestre de 2025. La posición financiera neta del Grupo es positiva por 70,2 millones de euros, mejorando en 12,1 millones respecto de diciembre de 2025, ha añadido.

En el mes de junio se ha distribuido un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición, a razón de 0,21 euros por acción en términos brutos, en total 47,3 millones de euros.

Además, ha indicado que el negocio Audiovisual alcanza unos ingresos netos de 481,2 millones de euros frente a los 468,8 millones de euros obtenidos en 2025, lo que supone un incremento del 2,7%.

Mientras, los ingresos netos de publicidad en Contenido Audiovisual en el periodo ascienden a 386,2 millones de euros. Estos ingresos incluyen todos los ingresos publicitarios por comercialización de espacios en los soportes en los que interviene el Grupo (TV lineal, TV conectada, atresplayer, canales digitales, influencers marketing, webs propias y soportes editoriales de terceros), según el Grupo.

Además, los ingresos de producción y distribución de contenidos que incluyen principalmente las ventas internacionales de contenidos, los ingresos B2C y B2B de la plataforma SVOD atresplayer y el negocio del Cine, alcanzan los 53,2 millones de euros frente a los 51,8 millones de euros del año anterior, un incremento del 2,8%.

SUSCRIPTORES DE ATRESPLAYER PREMIUM

Atresplayer premium supera ya los 760.000 suscriptores mientras que las películas de Atresmedia Cine en explotación durante el periodo representan el 61% de la recaudación de la taquilla del cine español. 'Torrente, presidente' lidera el ranking general de taquilla en España, tanto de cine nacional como de producciones extranjeras, y es la película más taquillera de la Saga Torrente y la cuarta película española más taquillera de la historia.

En el ámbito internacional, los canales de Atresmedia suman 59 millones de abonados creciendo un 11% con respecto al primer semestre del año anterior, señala el Grupo.

Los otros ingresos, procedentes principalmente de eventos, licencias, derechos editoriales y ventas de la plataforma de viajes Waynabox alcanzan los 42 millones de euros, lo que representa un incremento del 62,4% respecto a los 25,9 millones obtenidos en 2025. Este crecimiento se debe principalmente a la incorporación de la sociedad Last Lap dentro del área de eventos del Grupo, según la compañía.

En cuanto al negocio Radio, ha indicado que alcanza en el primer semestre de 2026 unos ingresos netos de 43,7 millones de euros, frente a los 42,9 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento del 1,8%.

ASG

Por otro lado, Atresmedia subraya que continúa reforzando su estrategia climática a través del desarrollo de su plan de descarbonización y ha aprobado un proyecto para recalcular su año base y redefinir sus objetivos SBTi en los próximos años.

Además, el Grupo ha iniciado la elaboración de su II plan de movilidad sostenible y ha reforzado la colaboración con sus proveedores para impulsar una industria audiovisual más sostenible, mediante la actualización de la cláusula de sostenibilidad de sus contratos y a través de una formación práctica sobre cálculo de la huella de carbono. En 2026, se ha adherido al Media Climate Pact del Responsible Media Forum.

Mientras, Atresmedia y Fundación AXA han renovado hasta 2032 una alianza que consolida 20 años de compromiso social a través de Ponle Freno y Constantes y Vitales y Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias han celebrado el 10º aniversario de Contra el Maltrato, Tolerancia Cero.

El Grupo recuerda que ha vuelto a brindar su apoyo al Comité de Emergencia, activado tras los terremotos en Venezuela, contribuyendo a la recaudación de más de un millón de euros. En 2026, Atresmedia ha emitido 21 nuevas campañas gratuitas de ONG por valor de más de 9 millones de euros y ha concedido 26 nuevas becas formativas a través de su Programa Becas Capaz.

En cuanto a la Fundación Atresmedia ha celebrado la 5ª edición de "Efecto MIL" y ha lanzado la 5ª edición de los premios "Mentes AMI", entre otras acciones.

En los primeros meses de 2026, el Estado de Información no Financiera y de Sostenibilidad 2025 de Atresmedia ha sido aprobado por el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas.

Posteriormente, el Grupo ha comenzado a trabajar en un nuevo análisis de doble materialidad que servirá de base para la elaboración del próximo Informe. Adicionalmente, destaca que ha aprobado una nueva Política de Remuneración del Consejo para el periodo 2027-2029 que incluye un nuevo objetivo de sostenibilidad.

PERSPECTIVAS

De cara al conjunto de 2026, el Grupo mantiene "una visión prudente, aunque más optimista que a comienzos de año" al considerar que la mejora del entorno macroeconómico y del mercado publicitario está impulsando una mayor confianza de los anunciantes, mientras que la inversión en Audiovisual muestra una evolución más favorable, apoyada por la estabilización del consumo televisivo, la celebración de grandes eventos deportivos y el dinamismo de los sectores con mayor inversión publicitaria. Asimismo, se esperan crecimientos positivos en Radio y Publicidad Exterior.

En este contexto, Atresmedia prevé mantener unos ingresos estables o en ligero crecimiento en perímetro constante. Adicionalmente, señala que tendrá el impacto positivo de la contribución de Last Lap en el año completo y de Clear Channel España, cuya adquisición ha sido autorizada esta misma semana en primera fase por la CNMC.

Así, destaca que esta operación constituye un "hito estratégico" que refuerza la diversificación del Grupo y su posicionamiento en el mercado de publicidad exterior, un segmento "con elevadas perspectivas de crecimiento y potencial de creación de valor impulsado por la digitalización".

El Grupo mantiene como objetivo un margen EBITDA en el entorno del 15% y una estructura financiera sólida y flexible, con una posición financiera positiva de aproximadamente 90 millones de euros (deuda financiera de 25 millones de euros considerando el cierre de la compra de Clear Channel), compatible con sus objetivos de crecimiento, según especifica.

En materia de retribución al accionista, tras el pago del dividendo realizado en junio, el eventual dividendo a cuenta de 2026 se decidirá a final de año, manteniendo el equilibrio entre crecimiento, desarrollo corporativo y remuneración al accionista. Con ello, Atresmedia avanza que afronta la segunda mitad de 2026 reforzando la ejecución de su Plan Estratégico y su compromiso con la creación de valor sostenible y rentable.