Atresmedia lanza AMVIA, su nueva división de publicidad exterior, que sucede a Clear Channel España - ATRESMEDIA

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Atresmedia ha presentado este lunes AMVIA, su nueva división de publicidad exterior, que sucede a Clear Channel España e "inaugura una etapa estratégica orientada a conectar marcas, personas, espacios de alto tránsito y ciudades desde una visión más digital, creativa, útil y sostenible del medio exterior".

Según ha informado el grupo de comunicación, con esta nueva división extiende su presencia en la calle para acercar las marcas a las personas en los espacios que forman parte de la vida cotidiana.

En este sentido, Atresmedia ha destacado que AMVIA hereda los más de 25 años de trayectoria de Clear Channel España en la publicidad exterior y afronta esta nueva etapa con el propósito de "impulsar a las marcas generando impacto positivo para la sociedad".

Asimismo, ha apuntado que su propuesta parte de la convicción de que la publicidad exterior ya no se limita a ocupar espacios visibles, sino que "puede integrarse en la vida urbana, aportar utilidad, interés, emoción y contribuir a una relación más relevante entre las marcas y las personas".

La nueva división cuenta con identidad propia y gestión comercial independiente. Así, desarrollará soluciones específicas de cobertura, notoriedad, contexto y experiencia urbana, y pondrá las capacidades diferenciales del medio exterior al servicio de anunciantes, ciudades y socios.

El consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, ha explicado que AMVIA supone "un paso muy relevante" para Atresmedia porque le permite entrar en un negocio en el que hasta ahora no esta presente, "de la mano de un referente de la publicidad exterior, un medio con una gran capacidad de transformación y crecimiento".

"Queremos respaldar su desarrollo, desde su identidad propia y su plena autonomía comercial, impulsando la inversión, la innovación y la digitalización para generar más valor para las marcas, las ciudades y los ciudadanos", ha apuntado Javier Bardají.

Por su parte, el director general de la nueva división, Jordi Sáez, ha declarado: "AMVIA representa la evolución natural de nuestra trayectoria y nuestra ambición de liderar una nueva forma de entender la publicidad exterior. Queremos potenciar las capacidades propias del medio exterior a través de la innovación, la creatividad, los datos y la digitalización, para generar un impacto más relevante para las marcas y más positivo para la sociedad".

"La incorporación al Grupo Atresmedia nos aporta un marco corporativo sólido y una mayor capacidad de inversión para acelerar este proyecto, manteniendo la plena autonomía comercial de AMVIA. Las inversiones y cánones previstos, por un importe superior a 250 millones de euros durante los próximos cinco años, respaldan nuestro propósito de ser esenciales para el mercado publicitario y aportar cada vez más valor a las ciudades y a los entornos en los que operamos", ha afirmado Jordi Sáez.