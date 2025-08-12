La audiencia general de León XIV se traslada mañana al Aula Pablo VI debido al calor

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

León XIV celebrará la audiencia general de este miércoles, que habitualmente tienen lugar en la Plaza de San Pedro, en el Aula Pablo VI, debido a las altas temperaturas que está sufriendo Italia en los últimos días. La audiencia tendrá lugar a las 10:00 horas, según informa Vatican News.

Posteriormente, el Papa visitará la Basílica Vaticana para saludar a quienes no pudieron encontrar asiento en el Aula y siguieron la audiencia a través de pantallas ya que se activarán pantallas gigantes para seguir la audiencia, tanto en la Plaza de San Pedro como en Piazzale Petriano, frente al Aula Pablo VI.

Por la tarde, León XIV viajará a Castel Gandolfo para un segundo descanso en la residencia de Villa Barberini, dentro de las Villas Pontificias.

Durante esta estancia, el viernes 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Santísima Virgen María, el Pontífice celebrará la Santa Misa a las 10:00 horas en la Parroquia de San Tomás de Villanova en Castel Gandolfo y a las 12:00 horas rezará el Ángelus desde la entrada del Palacio Papal en la Piazza della Libertà, también en Castel Gandolfo.

El domingo 17 de agosto, a las 9:30 horas, el Papa León XIV celebrará una misa en el Santuario de Santa Maria della Rotonda en Albano Laziale, con los pobres asistidos por Cáritas diocesana y sus trabajadores. A las 12:00 horas rezará el Ángelus en la Piazza della Libertà, en Castel Gandolfo. Finalmente, compartirá un almuerzo con los pobres y los asistidos por Cáritas en el Borgo Laudato si', dentro de las Villas Pontificias.