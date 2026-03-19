Aumenta en más de un millón el número de españoles que viven en el extranjero en la última década, según el INE

Infografía sobre la población de nacionalidad española residente en el extranjero.
Infografía sobre la población de nacionalidad española residente en el extranjero. - INE
Europa Press Sociedad
Publicado: jueves, 19 marzo 2026 14:31
Seguir en

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de españoles que residen en el extranjero ha aumentado en más de un millón de personas, al pasar de 2.183.043 en 2015 a 3.202.002 personas a 1 de enero de 2026. El incremento en el último año fue del 5% tras producirse un aumento en términos absolutos de 156.036 personas, según se desprende del Padrón de la Población Española Residente en el Extranjero del INE.

Por continente, el 60% de las personas inscritas tenía fijada su residencia en América, el 36,4% en Europa y el 3,6% en el resto del mundo.

Los mayores aumentos de inscritos durante el año 2025 se dieron en América (+115.965 ) y Europa (32.791). En términos relativos, los mayores incrementos se produjeron en Asia (9,2%) y África (6,5%).

El 73,1% (2.341.045 personas) de los españoles que residían en el extranjero a 1 de enero de 2026 nacieron fuera de España. Y el 60,7% (1.943.347), en su actual país de residencia.

De las nuevas inscripciones en el padrón realizadas durante 2025 la mayor parte correspondió a residentes en América (171.495 personas) y a nacidos en el país de residencia (179.241).

Respecto a la población de nacionalidad española residente en el extranjero nacida en España, predominaban los residentes en Europa (62% del total) y América (25,4%). Y, por edad, los mayores incrementos se registraron entre la población de 16 a 64 años (69,5%) y en los menores de 16 años (25,1%).

Los países extranjeros en los que residían más personas de nacionalidad española a 1 de enero de 2026 eran Argentina (543.971), Francia (329.548) y Estados Unidos de América (236.394). En términos absolutos, los mayores crecimientos de población española durante 2025 se registraron en Argentina (38.031 más), México (23.414), Estados Unidos(15.679), Francia 8.799 y Reino Unido 5.945.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado