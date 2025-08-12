Aumentan un 37,3% en 2025 las atenciones al colectivo LGTBI en el servicio 028 de Igualdad con respecto al 2024

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante su visita a la sede del servicio 028 de teléfono de emergencia, a 17 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las atenciones al colectivo LGTBI en el servicio 028 del Ministerio de Igualdad han aumentado en 2025 un 37,3% respecto a las registradas en 2024, según ha informado este martes el departamento que dirige Ana Redondo.

El servicio 028 del Ministerio de Igualdad para atender al colectivo LGTBI ha realizado un total de 23.523 atenciones en dos años, desde su puesta en marcha en julio de 2023. Según datos actualizados a 27 de julio de este año, de las 23.523 atenciones, 19.697 se han realizado por teléfono, 2.458 por chat y 1.368 a través del correo electrónico.

En concreto desde el 5 de julio de 2023 y el pasado 5 de julio se han llevado a cabo un global de 22.814 atenciones por las distintas vías que ofrece el servicio. En su primer año de funcionamiento, de 2023 a 2024, registró 9.614 atenciones. De julio de 2024 a julio de 2025, durante su segundo año de funcionamiento, el 028 contabilizó 13.202 atenciones. Con estos datos, se confirma un aumento del 37,3%.

En este sentido, Igualdad ha señalado que los motivos de consulta más demandados han pasado por apoyo psicológico, violencia entre parejas del mismo género, asesoramiento sobre derechos y prestaciones, delitos de odio, situaciones de discriminación y apoyo legal.

Asimismo, ha recordado que se puede recurrir al 028 de manera ininterrumpida las 24 horas de los 365 días del año. Tiene alcance nacional, es anónimo, gratuito, confidencial y accesible en diez idiomas. Además, para casos de emergencias, este servicio cuenta con acuerdos para la derivación de llamada a los diferentes centros 112 de toda España, así como coordinación y colaboración con servicios de información y asesoramiento similares en las comunidades autónomas de Aragón y Galicia.

También ha agregado que tras este servicio se encuentra un equipo de profesionales especializados en atención al colectivo LGTBI, contando con un coordinador, un responsable de formación, calidad y supervisión psicológica, psicólogos, trabajadores sociales, asesores legales y responsables analistas de datos.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expuesto en un vídeo difundido por el Ministerio que servicios como el 028 son "imprescindibles" y "necesarios" para "seguir avanzando en democracia, para seguir avanzando en respeto, para ampliar e incorporar la diversidad". Además, ha alertado de un "repunte de la lgtbifobia y de los delitos contra las personas del colectivo LGTBI".

"Por lo tanto, frente al odio, frente a esa ola reaccionaria, frente a la limitación de derechos, frente a las discriminaciones, la igualdad, la democracia y el 028 como un servicio indispensable para garantizar y asegurar nuestros derechos", ha subrayado.