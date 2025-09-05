Aumentan las condenas por conducir sin carné, que suponen ya el 44% de todas las sentencias por delitos viales

Fiscalía constata una bajada de condenas por conducir ebrio o bajo efectos de las drogas, pero no de sanciones administrativas

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las condenas judiciales por conducir sin carné han experimentado un incremento del 15% en 2024 y suponen ya el 44% de las sentencias condenatorias por delitos viales, en detrimento del delito de conducción bajo la influencia del alcohol o drogas. En todo el ejercicio pasado, los tribunales españoles dictaron 95.302 sentencias condenatorias por los delitos contra la seguridad vial.

Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2024 en la que se llama la atención sobre los "muy notables incrementos" de esta tipología delictiva que puede estar relacionada con la pérdida total de puntos de permiso de conducción, con la privación judicial o por no haber obtenido nunca el carné.

Según Fiscalía, en 2024 el volumen de acusaciones y condenas por los delitos de conducción sin permiso "es el mayor de toda la serie histórica", con 5.300 sentencias condenatorias más que en 2023, frente a las relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol cuyas "progresivas reducciones" han provocado que sean las más bajas de toda la serie histórica.

Así, en 2024 se han producido 6.000 acusaciones y recaído aproximadamente 3.000 sentencias menos que en 2023 por conducir ebrio o tras haber consumido alguna droga, lo que implica unas reducciones porcentuales anuales del 12% y 6% respectivamente. Según los fiscales, esta tendencia a la baja no está relacionada con una disminución de la actividad de control policial --un 10% superior en el caso de los controles de alcohol y un 20,6 en drogas respecto al ejercicio pasado--.

Fiscalía relaciona el descenso de las denuncias por consumo de alcohol con una "adquisición de buenos hábitos de conciencia vial o recuperación de parte de los usuarios", aunque tampoco ha descartado que "exista una transferencia del consumo de alcohol a otras sustancias".

Otra cuestión son las sanciones administrativas por esta causa, y al respecto se consolida también la tendencia descendente (-5%) de los expedientes abiertos por la DGT por consumo de alcohol. Sin embargo, las sanciones por presencia de drogas confirman el "espectacular ascenso experimentado en 2023" con unos 3.200 expediente más que en 2023 lo que supone un aumento del 6%.

Ante estos datos, la Fiscalía ha insistido en la necesidad de adoptar "medidas preventivas y educativas, además de sancionadoras, que aborden el binomio drogas-conducción, en progresivo y alarmante desarrollo".

Por último, en lo concerniente al delito de negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol se produce "un punto de inflexión respecto de los descensos advertidos en 2023 y refleja sendos incrementos", tanto en el volumen de acusaciones, con un incremento porcentual del 9%, como en el condenas, que ascienden porcentualmente en un 3.

En cuanto a los delitos por exceso de velocidad punible, se reproduce la tendencia alcista advertida el año pasado, superando los descensos producidos en 2022, y se incrementan tanto el volumen de acusaciones como el de sentencias de condena por este ilícito, con notables ascensos porcentuales del 16% y 18%, respectivamente, en relación con el año anterior.

No obstante, a pesar de estos incrementos, se mantiene como un tipo cuantitativamente residual al aportar menos del 1% a la cifra global de acusaciones y condenas por delitos contra la seguridad vial.

En cualquier caso, casi la práctica totalidad de los excesos de velocidad detectados en las vías españolas se sancionan en sede administrativa, y sólo una mínima parte, que en 2024 representa el 0,04% (igual que en 2023), accede al procedimiento penal, debido ello a los requerimientos típicos de este delito, que exige excesos de velocidad superiores a 80 km/h en vías interurbanas y a 60 km/h en urbanas.

Respecto a las penas no privativas de libertad, en el ejercicio 2024 se gestionaron 23.164 entradas por penas y medidas alternativas acordadas por delitos contra la seguridad vial, un volumen muy similar al del ejercicio anterior.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS

Respecto a la distribución territorial de las sentencia por delitos de seguridad vial, el incremento total se debe al experimentado en Asturias, Cantabria, La Rioja, País Vasco y, especialmente, Cataluña, comunidad en el que se experimentado un aumento "muy notable".

En el resto de territorios las condenas se han visto reducidas en mayor o menor medida, produciéndose los mayores descensos en términos absolutos en la Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía.