Autoescuelas piden a la DGT que los examinadores hagan horas extra para "aligerar retrasos" en las pruebas de conducir

La Asociación Nacional de Autoescuelas (ANAES) insta a la Dirección General de Tráfico (DGT) a autorizar a los examinadores de tráfico que lo deseen a realizar horas extras, a través de una partida de gasto específica para ello, que "aligere las listas de espera y los retrasos que se producen en muchas Jefaturas".

Según ha señalado, esta medida, "aunque es un parche temporal al problema de fondo que es la escasez de examinadores y que se agudiza y recrudece con la llegada de la época estival, donde aumenta el número de matriculaciones en las autoescuelas, permitiría que muchos aspirantes pudieran obtener el permiso en un plazo de tiempo más corto que el actual".

La entidad ha alertado de que en muchas regiones de España, el tiempo de espera para poder presentarse entre pruebas puede alcanzar varios meses, "lo que dificulta que muchos aspirantes obtengan su permiso en tiempo y forma para poder acceder a una oposición o a un trabajo".

Para el presidente de ANAES, Álvaro Llamas, aunque las horas extras no es la solución perfecta, sí puede ser útil en este momento para agilizar las listas y mejorar la fluidez del servicio y no entiende que la Dirección General de Tráfico (DGT), organismo del que dependen las pruebas para obtener el permiso de conducción, no ponga en marcha esta medida de forma inmediata.

"Sabemos que un alto porcentaje de los funcionarios estaría dispuesto a realizar esas horas extras y no entendemos porque no se les autoriza. Estar con los vehículos parados, nos está llevando a la ruina. Con las pocas clases que impartimos, solo de aquellos alumnos que tienen próxima la fecha de examen no llegamos a cubrir costes. No nos da para pagar al profesor, para mantener el vehículo y mucho menos para pagar el combustible que este precisa", señala.

En este contexto, ANAES valora positivamente la incorporación de nuevos examinadores de tráfico, destinados a las provincias que presentan un mayor retraso en las pruebas de conducción, pero considera insuficiente el número de incorporaciones.