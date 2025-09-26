El Ayuntamiento de Elche, Iberia y Seguros Santalucía, premios 'The Family Watch' a las mejores campañas publicitarias

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las campañas publicitarias 'El Dilema', de Iberia, 'Malcríalo', del Ayuntamiento de Elche y 'Una vida contigo', de Seguros Santalucía , han sido las ganadoras de la X Edición de los Premios de Familia The Family Watch a las mejores campañas publicitarias.

Con estos galardones, la Fundación The Family Watch quiere reconer aquellas ideas creativas y el trabajo publicitario que resaltan y fomentan una imagen positiva de las familias y del papel que desempeñan en la sociedad.

Este año, el jurado, presidido por el productor José María Irisarri, presidente de Onza Partner, ha estado formado por: Javier Rojas y Luis Izquierdo, de la entidad Influencia Hispana; la periodista de A3 Media Marisa Dorta; el director del área de Familia del periódico El Debate, José Antonio Méndez; la guionista Alicia de Mendizabal; la directora de la Fundación Hispano-Judía, Mónica Sánchez-Rubio; la directora general de The Family Watch, María José Olesti, y el notario de Madrid Javier Gardeazabal.

La directora general de The Family Watch, María José Olesti, ha señalado que en las campañas premiadas "se destaca el valor a la figura paterna, la importancia de las relaciones familiares en Navidad y la visión de las distintas etapas de la vida" valorando "lo importante que es tener cerca a la familia".

La entrega de los premios tendrá lugar en el marco de la XVI Lección Anual de las Familias, el próximo día 17 de noviembre en Madrid.