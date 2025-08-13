El Banco de Germoplasma del RJB-CSIC se integra en 'GENMEDA', la Red de Centros de Conservación de Flora Mediterránea

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Germoplasma (BGVMA) del Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acaba de integrarse en la Red de Centros de Conservación de Flora Mediterránea (GENMEDA), una red de bancos de semillas y centros de conservación de recursos genéticos de la flora mediterránea que comparten una región florística común, un área geográfica con un paisaje similar y una problemática común en relación con las alteraciones del medio natural, como informa en un comunicado.

La responsable del Banco de Germoplasma, Silvia Villegas Navarro, ha valorado positivamente esta integración porque "al tratarse de centros de conservación de plantas de una misma región florística podemos llevar a cabo acciones conjuntas y coordinadas tanto ex situ como in situ".

"Con nuestra integración en GENMEDA vamos a compartir información con los otros centros de la Red para desarrollar métodos de trabajo similares y aplicar conocimientos científicos y técnicos que ayuden a la conservación de especies amenazas", ha destacado.

Creado en 1982 con el objetivo principal de conservar semillas ortodoxas (permiten una desecación de hasta 4-5% de humedad, y posterior conservación a temperaturas bajas) de especies silvestres de la península ibérica y la región mediterránea, el Banco de Germoplasma del RJB-CSIC conserva actualmente más de 3300 especies.

En respuesta al Convenio sobre la Diversidad Biológica-CDB (Río de Janeiro, 1992), suministra semillas y otro material vegetal únicamente de acuerdo con el Código de Conducta para Jardines Botánicos. Es miembro de la Red Internacional de Intercambio de Plantas (IPEN), de la Red Española de Bancos de Semillas de Germoplasma de Especies Vegetales Silvestres (REDBAG), de ENSCONET y cada año publica en línea el catálogo Index Seminum.

La Red de Centros de Conservación de Flora Mediterránea cuenta en la actualidad con 33 miembros y un miembro asociados que representan a 14 países que contribuyen a la conservación de los recursos genéticos de la flora mediterránea. Su presidenta es Imtinen Ben Haj Jilani, colaboradora de CIHEAM-MAICH en Grecia y Profesora del Instituto Nacional de Agronomía de Túnez, y secretaria Ana María Cebrián del Centro de Investigación Aplicada Forestal de Valencia.

GENMEDA tiene como principales objetivos la recolección de material genético de las especies más amenazadas y creación, en la medida de lo posible, de colecciones de plantas vivas; la creación de una colección común virtual de material genético y de reproducción vegetal; y la planificación de iniciativas conjuntas en materia de conservación y/o gestión de la flora.

Asimismo, impulsa el conocimiento aplicado a la conservación de la flora; apoya los procesos de toma de decisiones de políticas públicas de conservación de la flora; y promueve la educación ambiental y concienciación social sobre la conservación de la biodiversidad.