Una bicicletada solidaria recorre Santander este sábado por el Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino

Una bicicletada solidaria recorrerá las calles de Santander este sábado por Palestina

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos ha organizado una bicicletada solidaria que recorrerá las calles de Santander este sábado, a partir de las 12.00 horas, en el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La marcha culminará a las 13.00 horas con una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Santander.

Frente al Consistorio los protestantes exigirán el embargo integral de armas a Israel y la ruptura total de relaciones con el estado de Israel y condenarán el plan colonialista impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, ha informado el Comité.

La convocatoria ha fijado la salida a las 12.00 horas desde la Plaza de las Estaciones frente a FEVE y el itinerario transcurrirá por la calle Castilla, Marqués de la Hermida, Antonio López, Isabel II, Calvo Sotelo, Paseo Pereda, Casimiro Sáinz, Túnel de Tetuán, Castañeda, Reina Victoria, Castelar, Paseo Pereda, Calvo Sotelo y finalizará en la plaza del Ayuntamiento de Santander.

Esta bicicletada responde a un llamamiento a nivel estatal e internacional de la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina y la Coordinadora Europea de Comités y Asociaciones por Palestina. Este evento cuenta con el respaldo de más cuarenta organizaciones sociales de Cantabria.