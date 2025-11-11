Bolaños se reúne con 22 representantes deA víctimas de abusos en la Iglesia

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños se ha reunido con 22 representantes de asociaciones de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia para analizar las conversaciones que se están manteniendo con la Iglesia católica y el estado de situación del plan de reparación y reconocimiento impulsado por el Gobierno a partir de las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Según han informado fuentes de este departamento, la reunión ha transcurrido en un clima de "confianza y entendimiento". En ella, el Ejecutivo ha reiterado su compromiso con el cumplimiento de las medidas del plan de acción, en particular en lo relativo al reconocimiento y reparación por parte de la Iglesia a las víctimas para las que ya no es posible acudir a un proceso judicial. El objetivo del Gobierno es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia.

El ministro ha reiterado el compromiso del Gobierno con las víctimas y para seguir dialogando con la Iglesia católica para alcanzar acuerdos que cumplan sus demandas históricas, así como el de informarles de todos los avances que se produzcan.