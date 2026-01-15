Una borrasca dejará a comienzos de la próxima semana olas, viento y lluvia fuerte en Cataluña y C.Valenciana

Archivo - Varias personas hacen fotos del oleaje, a 23 de octubre de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una borrasca se formará sobre el área mediterránea a comienzos de la próxima semana, lo que originará temporal marítimo y probables rachas muy fuertes, según una nota informativa emitida este jueves por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). A su vez, generará precipitaciones que podrán ser localmente fuertes y muy persistentes, especialmente en zonas del este y sur de Cataluña y de la Comunidad Valenciana.

El organismo estatal ha explicado que el establecimiento de un patrón de bloqueo sobre Europa va a dar lugar en los próximos días a la elongación de una vaguada en altura y al posterior descuelgue de una dana sobre la Península, que será la que acabe formando la borrasca en los próximos días.

Así, se establecerá un intenso flujo del este muy húmedo sobre la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares en combinación con el anticiclón europeo, lo que originará el temporal marítimo y las precipitaciones.

"Con ello, es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, así como caídas de ramas o de árboles y de elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado. Las lluvias, además, pueden provocar crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas", ha advertido AEMET.

De cara al fin de semana, el pronóstico recoge precipitaciones en zonas del nordeste peninsular y Baleares y no descarta que éstas sean localmente fuertes y persistentes y que caigan en forma de nieve en áreas de montaña a partir de los 1.200 a 1.400 metros (m).

Según la agencia estatal, los días álgidos del episodio serán el próximo lunes y el martes --es decir, los días 19 y 20--, cuando considera probable que el viento húmedo del este y nordeste se intensifique en el entorno del mar nalear, afectando a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago, con temporal en el mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales.

En este sentido, ha avanzado que las precipitaciones del lunes serán posiblemente más intensas y persistentes en áreas del este de Cataluña. Desde allí, se irían desplazando a lo largo del martes hacia zonas del valle del Ebro y de la Comunidad Valenciana, así como a Baleares. AEMET prevé que los mayores acumulados se produzcan en las zonas a barlovento de las sierras litorales y prelitorales y puntualiza que podrán afectar a las cabeceras de ríos y ramblas.

A partir del miércoles --día 21--, el organismo estatal ha estimado que es probable que las precipitaciones pierdan intensidad y vayan remitiendo en el área mediterránea y que el temporal marítimo tienda a ir amainando. "Dada la naturaleza del episodio, existe una elevada incertidumbre sobre las áreas más afectadas por las precipitaciones, por lo que se recomienda prestar una especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días", ha recalcado.