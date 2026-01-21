La borrasca 'Ingrid' provocará olas, lluvia y nevadas a partir del viernes en amplias zonas de la Península

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. A 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Ingrid', nombrada por el servicio meteorológico portugués, provocará olas, lluvia y nevadas a partir del viernes en amplias zonas de la Península, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"A partir del viernes causará un intenso temporal marítimo, vientos fuertes, lluvias abundantes y, además, nevadas en cotas bajas en amplias zonas de la Península", ha señalado el organismo estatal a través de un mensaje en su perfil de 'X'.

En este sentido, ha pedido a la ciudadanía que consulte los avisos en vigor en la web y la 'app' de AEMET.