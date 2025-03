La borrasca Laurence deja desbordamiento en Cáceres, desalojos preventivos en Málaga y vigilancia "extrema" en embalses

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Laurence ha dejado el desbordamiento de la balsa de riego del Charco de la Maricana, en Jarandilla de la Vera (Cáceres), el desalojo preventivo de la ribera del río Campanillas en Málaga y el aumento de la vigilancia a los embalses por parte del Gobierno de Andalucía, provincia que ha registrado un total de 191 incidencias en Andalucía, principalmente en las provincias de Sevilla (78), Córdoba (51) y Huelva (23).

De esta manera, una de las incidencias más destacadas de la mañana ha sido el desbordamiento de la balsa de riego del Charco de la Maricana, en Jarandilla de la Vera (Cáceres), ha provocado la salida descontrolada de unos 310.000 metros cúbicos de agua que ha generado una riada en parte de la población de Jarandilla de la Vera, el corte de la carretera Ex-119, y la evacuación de dos personas que quedaron aisladas en su vivienda, sin que se hayan producido daños personales.

Además, el Ayuntamiento de Madrid ha activado el nivel 1 del Plan de inundaciones por los desembalses del Jarama y Manzanares. Asimismo, la Comunidad ha hecho lo propio con su Plan Especial de Inundaciones (INUNCAM) por la previsión de lluvias, el desembalse de presas del Canal de Isabel II y de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y la situación de deshielo de nieve en la Sierra en los próximos días. A las 12:40, un total de siete estaciones de aforo de la CHT en la Comunidad de Madrid estaban en aviso rojo por su situación hidrológica.

Aún así, la mayor parte de los problemas se están registrando en puntos de Andalucía. La mayoría de los avisos obedecen a problemas en la red de carreteras por balsas de agua, vías inundadas y calzadas intransitables por la acumulación de piedras y barro. Además, se han producido varios rescates a personas atrapadas por la lluvia, el último el de un hombre en Belmez (Córdoba), que se vio sorprendido por las precipitaciones. Además, se ha evacuado con éxito a un grupo de 40 personas en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) que se encontraban realizando una grabación en un cortijo situado en las inmediaciones del cauce del río Guadiamar.

En el caso de la provincia de Huelva, una de las zonas más afectadas ha sido la barriada de Las Peguerillas, un diseminado entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva capital, donde se han tenido que evacuar de sus viviendas a una docena de personas: ocho en la zona de Los Salones que no precisaron ser realojadas y otras cuatro de una casa de campo situada en la H-30 próxima a la estación de Las Peguerillas que sí necesitaron alojamiento.

Además, el 112 coordinó una petición de auxilio para rescatar a un matrimonio que había quedado atrapado en su vehículo en la zona de la Romería. La Policía Local informó de su rescate y precisó los servicios sanitarios para una de ellas por posible hipotermia. Los servicios sanitarios evacuaron a una mujer de 69 años al hospital Juan Ramón Jiménez.

A esto se suma que son áreas que llevan varios días con lluvias intensas y que van a seguir registrándolas hasta el miércoles. De esta manera, los cinco desalojados este pasado viernes, entre ellos una menor, tras hundirse su casa cueva a causa de las intensas lluvias en Purullena (Granada) no podrán regresar por el momento puesto que la vivienda ha sufrido graves daños que aún no han podido ser revisados por los técnicos porque continúa lloviendo y no han podido acceder a la zona.

Asimismo, de cara a esta tarde, se ha desalojado de manera preventiva la ribera del río Campanillas ante la previsión de lluvias y el aumento del caudal de desembalse del pantano Casasola (Málaga) y se ha establecido como punto de filiación y refugio el polideportivo de Ciudad Jardín.

ANDALUCÍA "EXTREMA LA VIGILANCIA" DE LOS EMBALSES ANTE LAS LLUVIAS

En estos momentos hay un total de 28 carreteras permanecen cortadas en toda Andalucía, varias por el desbordamiento de arroyos y la acumulación de agua: 14 de ellas en Sevilla, 7 en Cádiz, cuatro en Córdoba, dos en Huelva y una en Granada. En lo que se refiere a las calles, varias vías del municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda han estado inundadas "un tiempo" a primera hora debido a la fuerte lluvia y a la pleamar.

Además, la conexión ferroviaria entre Sevilla y Málaga, correspondiente a la línea de ancho convencional, se encuentra interrumpida en estos momentos por acumulación de agua en la infraestructura en el tramo comprendido entre El Sorbito y Arahal. Según ha informado Adif, los viajeros afectados serán transportados por carretera desde Dos Hermanas a Arahal.

Al margen de las incidencias, las lluvias de las últimas horas están causando el desagüe de numerosos embalses en Andalucía. De esta manera, están soltando agua hasta 47 embalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), demarcación mayoritaria en Andalucía, según datos actualizados a las 11:00 horas de la mañana por el organismo público, consultado por Europa Press. No obstante, 23 pantanos son los que desembalsan sobre el metro cúbico por segundo.

En relación a las demarcaciones que son competencia de la Junta, desembalsan los ocho pantanos del sistema Tinto-Odiel-Piedras (Huelva), la presa del Sancho (Huelva), los embalses de Almodóvar, Bornos, Hurones y Arcos, en Cádiz; Concepción, Casasola y Conde de Guadalhorce, en Málaga; y el azud de la Encantada (Endesa), en Córdoba. Es decir, 40 pantanos están liberando agua en estos momentos en Andalucía debido a las lluvias.

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que el Gobierno andaluz "está extremando la vigilancia" de los embalses y cauces especialmente de la mitad occidental de la región ante la llegada de la borrasca Laurence. Aunque ha reconocido que el tren de borrascas están "rellenando" los embalses, las precipitaciones "están suponiendo un riego extraordinario para tantísimos cultivos a lo largo y ancho de nuestra comunidad".

Por la tarde, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha extremado la vigilancia de El Agrio, en Aznalcóllar (Sevilla), y ha declarado el escenario 1 (máximo 3) del Plan de Emergencias ante la previsión de lluvias intensas y el rápido ascenso del nivel del embalse que registra aportaciones superiores a los 180 metros cúbicos por segundo (m3/s).