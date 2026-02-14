La borrasca 'Oriana' dejará este domingo en nivel naranja a Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana por viento y olas

Oleaje en la playa de Ondarreta, a 31 de enero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España) - Unanue - Europa Press

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Oriana' pondrá este domingo en aviso amarillo y naranja por viento y olas a gran parte de España, en concreto a Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Melilla.

En concreto, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana estarán en nivel naranja, mientras que el resto de regiones se mantendrán en amarillo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana rachas muy fuertes de viento en buena parte del tercio oriental peninsular, el mar de Alborán y en ambos archipiélagos, así como que se produzca un ascenso notable de las temperaturas máximas en el entorno del alto Ebro, el Cantábrico oriental y las zonas interiores del sudeste peninsular.

En concreto, prevé para mañana una situación marcada por las altas presiones en la mayor parte del país, aunque un frente rozará el norte peninsular, dejando que los cielos estén nubosos o cubiertos en la mitad norte, salvo en el nordeste, donde predominarán los intervalos nubosos, mientras que en la mitad sur y Baleares se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

En Galicia, el área cantábrica y la cara norte del Pirineo se registrarán precipitaciones débiles y dispersas, que tenderán a intensificarse y generalizarse en Galicia y Pirineos a últimas horas, al tiempo que la cota de nieve se situará entre 700 y 900 metros en el Pirineo y entre 1.200 y 1.400 metros en el resto del norte, subiendo por encima de 1.800 a 2.000 metros al final del día.

En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en los nortes de las islas de mayor relieve, donde además se formarán bancos de niebla en los Pirineos y en zonas interiores del extremo noroeste peninsular, y en las islas Canarias orientales se prevé que entre ligera calima, más intensa a lo largo de la jornada.

Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso generalizado en la Península, Ceuta y Melilla, salvo en los litorales de Cataluña, donde podrían descender ligeramente, mientras que los aumentos serán notables en el entorno del alto Ebro, el Cantábrico oriental y en zonas interiores del sudeste peninsular, y en las islas se esperan pocos cambios.

Las mínimas subirán en el extremo noroeste peninsular, descenderán en la mitad sur, Cataluña y Baleares, y se mantendrán sin grandes variaciones en el resto, habida cuenta de que habrá heladas débiles en el este de ambas mesetas y en las montañas de la mitad norte y del sudeste, más intensas en el Pirineo.

El viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares, con tramontana inicial en el Ampurdán y en el norte de las islas, siendo moderado en la mitad norte, el tercio oriental y Baleares, y flojo en el resto, con intervalos más intensos por la tarde, de modo que se prevén rachas fuertes en los litorales del Cantábrico y Alborán, así como durante la primera mitad del día en el resto del Mediterráneo, y rachas muy fuertes en buena parte del tercio oriental peninsular, Alborán y Baleares, mientras que en Canarias los vientos alisios soplarán con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.