La borrasca 'Therese' afectará a la Península a partir del viernes pero con un impacto menor que en Canarias

Archivo - Fuerte oleaje y viento - MARIAN LEON - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Therese', que provocará tiempo adverso en Canarias durante el resto de la semana, con lluvias abundantes, vientos muy fuertes, mal estado de la mar y nevadas en las cumbres, también afectará a la Península a partir del viernes pero con un impacto menor.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha detallado que en las Islas Canarias las rachas de viento "serán intensas, las precipitaciones localmente fuertes y persistentes, y las olas podrán superar los cuatro o cinco metros". Además, nevará en las cumbres del archipiélago. Aunque la influencia de 'Therese' en la Península será menor, también dejará precipitaciones, sobre todo en el sureste peninsular.

Este miércoles un frente asociado a la borrasca dejará cielos nubosos, lluvias y rachas de viento muy fuerte en Canarias, mientras que en la Península será una jornada más tranquila, aunque en puntos de Extremadura y Andalucía occidental podría haber algún chubasco con tormenta, que también podría darse en el Pirineo catalán.

Las temperaturas serán más bajas en general, aunque en puntos del Cantábrico y del Guadalquivir todavía se superarán los 25 grados, después de que el martes ya se superasen en estas zonas.

El jueves el viento será el factor más adverso en Canarias. Las rachas podrán superar los 90 o 100 kilómetros por hora, sobre todo en zonas altas y expuestas a los vientos del suroeste.

Además, continuará el temporal marítimo en todo el archipiélago con olas de más de cuatro o cinco metros y las lluvias podrán ser localmente fuertes y persistentes. Además, nevará en las cumbres a partir de 1.800 metros, que podrán ser copiosas.

La borrasca también afectará al extremo suroeste peninsular y podrá haber alguna tormenta en el oeste de Extremadura y de Andalucía. Se esperan vientos intensos en las comunidades cantábricas y norte de Navarra y en el sur de Andalucía.

Las temperaturas bajarán en Canarias y también habrá un descenso térmico en Baleares y en el este peninsular, mientras que subirán por el oeste. Por ejemplo, en Galicia habrá temperaturas que superarán los 22 grados en La Coruña y los 26 grados en Orense.

El viernes continuará el tiempo adverso en Canarias con lluvias abundantes, generalizadas, acompañadas de tormenta y con posible granizo. Las intensidades serán fuertes y los acumulados importantes en las islas occidentales, sobre todo en La Palma.

Seguirán las rachas muy fuertes de viento y el mal estado de la mar en el archipiélago aunque subirán las temperaturas y con ellas también la cota de nieve.

En la Península habrá un aumento de la inestabilidad con lluvias que se extenderán de oeste a este. Afectarán sobre todo a Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, Andalucía occidental. Las rachas de viento serán muy fuertes en el Estrecho. La temperaturas bajarán en el centro y sur de la Península y subirán en el nordeste.

De cara al fin de semana, es probable que continúen las precipitaciones y el viento intenso en Canarias, sobre todo en las islas más montañosas.

En la Península también serán probables las precipitaciones en el oeste y en la mitad sur, especialmente el sábado, mientras que el domingo las precipitaciones serían más dispersas. No obstante, esta situación del fin de semana en la Península dependerá mucho de la posición que acabe teniendo la borrasca.

Las temperaturas no cambiarán en Canarias y subirán el fin de semana las diurnas en la Península, mientras que bajarán las nocturnas.